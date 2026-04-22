JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 16,99 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -3,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 419,65 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +76,57 %/+117,78 % bedeutet.