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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Stabilus-Rating auf Overweight 30€
    • Starker März brachte übertroffene Erwartungen
    • Quartalsumsatz weiterhin rückläufig ohne Trendwende
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 30 Euro
    Foto: Stabilus SE

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein starker März habe übertroffene Erwartungen möglich gemacht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts daran, dass der Quartalsumsatz immer noch rückläufig sei. Es gebe damit keine klaren Anzeichen einer Trendwende./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:12 / BST

    Stabilus

    -2,24 %
    -3,81 %
    +14,59 %
    -7,33 %
    -21,09 %
    -72,00 %
    -68,20 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 16,99 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -3,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 419,65 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +76,57 %/+117,78 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 30 Euro


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