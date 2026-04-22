IBM steigert Softwareumsatz wie erwartet - KI-Sorgen drücken Kurs

Diese Zahlen kommen gut an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,46 % und einem Kurs von 202,6 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 190,26 Mrd..

IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00USD.