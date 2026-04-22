IBM steigert Softwareumsatz wie erwartet - KI-Sorgen drücken Kurs
- Anleger sorgen wegen KI um IBMs Geschäft
- Softwareumsatz steigt 11 Prozent auf 7,05 Mrd
- Gesamtumsatz 15,9 Mrd und Aktien minus 7 Prozent
ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Sorgen von Anlegern um Verwerfungen seines Geschäfts durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Der Umsatz mit Software legte um 11 Prozent auf 7,05 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das war so von Experten erwartet worden. Insgesamt stiegen die Erlöse um 9 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und entwickelten sich damit ebenfalls wie vorhergesagt. Der Gewinn legte unter dem Strich um 15 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zu.
Im nachbörslichen Handel gerieten IBM-Aktien deutlich unter Druck. Zuletzt lag das Minus bei sieben Prozent./he/so
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,46 % und einem Kurs von 202,6 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 190,26 Mrd..
IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00USD.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu IBM - 851399 - US4592001014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über IBM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://m.youtube.com/watch?v=jHSRMZIuIG0
https://www.zacks.com/stock/news/2898344/ibm-vs-arista-networks-which-ai-infrastructure-stock-to-buy-now
ANET und IBM sind beide in der Lage, von der steigenden Nachfrage nach KI und Cloud-Infrastruktur zu profitieren.
Die Hybrid-Cloud-Emodik von IBM und der HashiCorp-Deal erweitern das sichere, cloudunabhängige Multi-Cloud-Management.
ANET hat in letzter Zeit stärkere Gewinne und höhere Wachstumsschätzungen für 2026, wird aber zu einem höheren P/E gehandelt.
https://newsroom.ibm.com/2026-01-28-IBM-RELEASES-FOURTH-QUARTER-RESULTS