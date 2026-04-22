BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem vorgeschlagenen Regulierungspaket auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Flora Bocahut betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, es gebe viel auszuwerten - mit einigen noch offenen Fragen. Positiv sei, dass die Eigenmittelverordnung (CAO) deutlich abgeschwächt worden sei. Der Vorschlag zum Bankengesetz bleibe jedoch unverändert./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 36,24EUR auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

