Höchste Quartalsumsätze seit Jahren: Trotzdem stürzt die IBM-Aktie ab

Auch beim bereinigten Gewinn übertraf IBM die Prognosen: 1,91 US-Dollar je Aktie statt der erwarteten 1,81 US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 1,22 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,06 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor.

Der US-Technologieriese IBM hat im ersten Quartal 2026 den stärksten Umsatzanstieg zu Jahresbeginn seit langen Jahren erzielt. Der Konzern verbuchte Erlöse von rund 15,9 Milliarden US-Dollar, nach 14,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das lag deutlich über den Markterwartungen von 15,6 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Treiber des Wachstums ist vor allem das Softwaregeschäft. Das Segment, das IBMs Hybrid-Cloud-Tochter Red Hat sowie die KI-Produktpalette unter der Marke Watsonx umfasst, wuchs im Berichtsquartal um mehr als elf Prozent auf 7,05 Milliarden US-Dollar. Besonders stark legte der Datenbereich mit einem Plus von 19 Prozent zu, Automatisierungslösungen stiegen um zehn Prozent. Zugleich verzeichnete das Infrastrukturgeschäft mit seinen Großrechnern ein Umsatzplus von 15 Prozent auf 3,33 Milliarden US-Dollar.

"KI ist ein anhaltender Rückenwind für unser Geschäft", sagte Finanzvorstand Jim Kavanaugh. Unternehmen griffen zunehmend auf IBMs Angebote zurück, um KI-Anwendungen zu integrieren, zu steuern und zu skalieren.

Besonderes Interesse gilt dem Großrechnergeschäft: Im Februar hatte der Spezialist für KI-gestützte Programmierwerkzeuge Anthropic erklärt, sein Tool Claude Code könne bei der Modernisierung von COBOL-Code helfen – einer Programmiersprache, die im Wesentlichen auf IBM-Mainframes läuft. Das hatte Spekulationen über eine mögliche Belastung für IBM ausgelöst. Der Konzern hält dagegen: Generative KI zur Modernisierung von Mainframe-Code sei kein Substitut, sondern ein Wachstumsbeschleuniger für das eigene Portfolio, so Kavanaugh.

Zusätzlich erhöhte das IBM-Board die Quartalsdividende leicht auf 1,69 US-Dollar je Aktie. Auf Jahresbasis ergibt das eine Dividendenrendite von gut 2,6 Prozent, bezogen auf den Schlusskurs vor der Bekanntgabe.

Trotz der starken Zahlen gaben die IBM-Aktien im nachbörslichen Handel um rund 7 Prozent nach – auf etwa 233 US-Dollar. Grund für die Anlegerenttäuschung dürfte vor allem die nicht angehobene Jahresprognose sein. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit knapp 15 Prozent verloren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,64 % und einem Kurs von 200,0EUR auf Tradegate (23. April 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 209,50 $ , was einem Rückgang von -16,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer