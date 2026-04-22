BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Franken belassen. Im Fokus hätten Studiendaten zum Medikament Fenebrutinib gestanden, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe Zuversicht, dass das oral zu verabreichende Mittel ein höchst effizientes Multiple-Sklerose-Medikament werde. Auch wenn noch Sicherheitsfragen offen blieben, bewertet er das Chance-Risiko-Verhältnis eher positiv./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 348,1EUR auf TTMzero (22. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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