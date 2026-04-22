BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 410 Franken belassen. Im Fokus hätten Studiendaten zum Medikament Fenebrutinib gestanden, schrieb James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe Zuversicht, dass das oral zu verabreichende Mittel ein höchst effizientes Multiple-Sklerose-Medikament werde. Auch wenn noch Sicherheitsfragen offen blieben, bewertet er das Chance-Risiko-Verhältnis eher positiv./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 348,1EUR auf TTMzero (22. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 410,00 CHF , was eine Steigerung von +27,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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