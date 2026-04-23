Genial! Keine Angst vor steigenden Spritkosten mehr! Wie dynaCERT Lkw-Flotten rettet und das den Kurs beflügelt!
Die Energiepreise kennen seit geraumer Zeit nur die Richtung nach oben. Doch während Speditionen und Logistikunternehmen nahezu weltweit unter der Last der Spritkosten stöhnen, steht ein kanadisches Unternehmen bereit, den Markt grundlegend zu …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Energiepreise kennen seit geraumer Zeit nur die Richtung nach oben. Doch während Speditionen und Logistikunternehmen nahezu weltweit unter der Last der Spritkosten stöhnen, steht ein kanadisches Unternehmen bereit, den Markt grundlegend zu revolutionieren. dynaCERT hat eine Technologie entwickelt, die Dieselmotoren nicht nur sauberer, sondern auch deutlich sparsamer macht. Der Clou liegt in der Erzeugung von Wasserstoff auf Knopfdruck. In Kombination mit einem möglichen charttechnischen Befreiungsschlag bietet die Aktie aktuell ein interessantes Timing, das Anleger wachsam werden lassen sollte. Mit einem neuen Firmenlenker an Bord und charttechnischen Kurszielen von 0,15 bis 0,30 CAD – die Analysten der GBC AG haben sogar ein Kursziel von 0,75 CAD ausgerufen - könnte der Startschuss für eine völlig neue Ära gefallen sein. Lesen Sie unbedingt, warum dynaCERT gerade jetzt das Zeug zum absoluten Portfolio-Star haben könnte.
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