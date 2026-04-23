Genial! Keine Angst vor steigenden Spritkosten mehr! Wie dynaCERT Lkw-Flotten rettet und das den Kurs beflügelt!

Die Energiepreise kennen seit geraumer Zeit nur die Richtung nach oben. Doch während Speditionen und Logistikunternehmen nahezu weltweit unter der Last der Spritkosten stöhnen, steht ein kanadisches Unternehmen bereit, den Markt grundlegend zu …



