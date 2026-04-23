Der nächste Tenbagger fürs Depot: A.H.T. Syngas Technology - Gelingt der operative Turnaround, könnte der abgestürzte Highflyer wieder zu alten Höhen aufsteigen
Vom gefeierten Highflyer zum vergessenen Micro Cap – die Aktie von A.H.T. Syngas ist tief gefallen. Nach dem Absturz von über 30 EUR auf rund 3 EUR könnte sich jetzt eine klassische Turnaround-Story anbahnen. Neue Projekte, eine wachsende Pipeline …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Vom gefeierten Highflyer zum vergessenen Micro Cap – die Aktie von A.H.T. Syngas ist tief gefallen. Nach dem Absturz von über 30 EUR auf rund 3 EUR könnte sich jetzt eine klassische Turnaround-Story anbahnen. Neue Projekte, eine wachsende Pipeline und der Fokus auf skalierbare Energielösungen sorgen für frische Fantasie. Gelingt der operative Neustart, hat die Aktie das Zeug zum Vervielfacher.
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