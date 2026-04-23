Kaufempfehlungen für Drohnenspezialisten Volatus Aerospace! Analystenschätzungen zu konservativ? Volatus Aerospace ist wohl einer der spannendsten Drohnenspezialisten an der Börse. Die Kanadier bieten Lösungen für den zivilen und militärischen Bereich. Sie profitieren vom Boom im Heimatmarkt und erhalten immer wieder Aufträge von …



