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    Kaufempfehlungen für Drohnenspezialisten Volatus Aerospace! Analystenschätzungen zu konservativ?

    Volatus Aerospace ist wohl einer der spannendsten Drohnenspezialisten an der Börse. Die Kanadier bieten Lösungen für den zivilen und militärischen Bereich. Sie profitieren vom Boom im Heimatmarkt und erhalten immer wieder Aufträge von …

    Kaufempfehlungen für Drohnenspezialisten Volatus Aerospace! Analystenschätzungen zu konservativ?
    Foto: esg-aktien.de
    Volatus Aerospace ist wohl einer der spannendsten Drohnenspezialisten an der Börse. Die Kanadier bieten Lösungen für den zivilen und militärischen Bereich. Sie profitieren vom Boom im Heimatmarkt und erhalten immer wieder Aufträge von NATO-Mitgliedern. Analysten erwarten in den kommenden Jahren ein kräftiges Wachstum und empfehlen die Volatus-Aktie zum Kauf. Innerhalb weniger Jahre soll sich der Umsatz verdreifachen. Dabei erscheinen die Analystenschätzungen für die kommenden Jahre durchaus konservativ. Denn die Auftragspipeline ist prall gefüllt.

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