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    Israel und Libanon setzen Gespräche in Washington fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel und Libanon treffen sich in Washington
    • Teilnehmer Nada Hamadeh Moawad und Jechiel Leiter
    • Ziele: Israel Frieden, Libanon Waffenruhe und Abzug
    Israel und Libanon setzen Gespräche in Washington fort
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die beiden verfeindeten Nachbarländer Israel und der Libanon wollen an diesem Donnerstag in Washington erneut zu Gesprächen zusammenkommen. Das Treffen auf Botschafterebene soll erneut im US-Außenministerium stattfinden. Teilnehmen sollen die libanesische Botschafterin in den USA, Nada Hamadeh Moawad, sowie der israelische Vertreter in Washington, Jechiel Leiter.

    Beide hatten sich bereits in der vergangenen Woche miteinander in Washington getroffen. Es waren die ersten direkten Gespräch von Repräsentanten beider Länder seit Jahrzehnten. US-Angaben zufolge gab es "konstruktive Gespräche über Schritte zur Aufnahme direkter Verhandlungen".

    Israel strebt mit den direkten Verhandlungen nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon sowie eine Entwaffnung der proiranischen Hisbollah-Miliz an. Die libanesische Regierung will eine dauerhafte Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden des Libanons erreichen. In der Nacht zum Freitag trat im Libanon eine zehntägige Waffenruhe in Kraft./cir/DP/jha





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