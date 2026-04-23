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    EU-Automarkt wächst im März deutlich - Zuwachs auch im ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • EU Pkw-Neuzulassungen im März plus 12,5 Prozent
    • Erstes Quartal plus 4 Prozent auf 2,823 Millionen
    • Anteil vollelektrisch gestiegen auf 19,4 Prozent
    EU-Automarkt wächst im März deutlich - Zuwachs auch im ersten Quartal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) ist im März deutlich gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 12,5 Prozent auf 1,158 Millionen Autos, wie der Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Im ersten Quartal ergab sich damit ein Plus von 4 Prozent auf 2,823 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog im Jahresvergleich von 15,2 auf 19,4 Prozent an.

    Im März gab es auf den großen Märkten Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien insgesamt Zuwächse. Marktführer in der EU blieb der Volkswagen -Konzern mit seinen Marken, die zusammengenommen ein Plus von 7,8 Prozent erzielten. Unter den VW -Marken gab es beim Sportwagenbauer Porsche AG einen Rückgang um 14,5 Prozent.

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    Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit 6,8 Prozent nicht ganz so deutlich zulegen wie der VW-Konzern. BMW verzeichnete ein Plus von 19,8 Prozent, während Mercedes-Benz 3,8 Prozent mehr Autos absetzte. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit 155 Prozent und Tesla mit mehr als 100 Prozent Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 81,99 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -9,68 %/+22,58 % bedeutet.




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