RTL und Sky kooperieren vor allem im Fußball

Es würden "mehr Spiele der 1. und 2. Bundesliga als jemals zuvor im Free-TV bei RTL" ausgestrahlt, kündigte Schmitter im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Jeder solle die Chance haben, ein attraktives Spiel zu sehen. "Wir werden versuchen, aus dem Rechtepaket das Maximum für die Fans herauszuholen."

BRÜSSEL/KÖLN (dpa-AFX) - Nach der genehmigten Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group hat RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erste Pläne für die Sportberichterstattung genannt. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hatte die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Bezahlsender Sky habe in seinem Portfolio alle 63 Spiele im DFB-Pokal. "Wir planen, dass diese Spiele zukünftig auch auf RTL+ zu sehen sind. Damit kann auch ein RTL+-Abonnent den kompletten DFB-Pokal verfolgen", meinte der CEO von RTL "So erreichen wir auch unser Publikum in kleineren Städten und Orten, wo ein DFB-Pokalspiel ein ganz besonderes Highlight ist."

Sky bekommt wieder Europapokal



Umgekehrt sei RTL+ aktuell die Heimat der Europa League. "Künftig sollen diese internationalen Topspiele auch auf Sky laufen. So wird der Donnerstag zu einem Fußballtag für alle und der Sky-Kunde bekommt ohne Aufpreis ein breiteres Angebot", sagte Schmitter.

Die Rechte an der Europa League und der Conference League liegen nur noch bis 2027 bei der RTL-Gruppe. Dafür wird der Kölner Sender in den vier Spielzeiten von 2026/27 bis 2029/30 15 Spiele des DFB-Pokals im Free-TV präsentieren.

Insgesamt hatte die RTL-Gruppe zuletzt ihr Sportangebot ausgebaut. Von der Deutschen Fußball Liga erwarb sie unter anderem die Spitzenspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend. Zum Fußball-Angebot von RTL gehören zudem Live-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Sky-Schwerpunkt auf Sport



Der Schwerpunkt bei Sky liegt seit seiner Gründung auf dem Sport, vor allem dem Fußball. Intern gelten rund 80 Prozent der Abonnenten als Sport-Kunden. Die wichtigsten Sportrechte von Sky sind die Freitags- und Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie die gesamte 2. Bundesliga. Zu den wichtigen Rechten gehören außerdem die englische Premier League, die Formel 1 und Tennis.

RTL und Sky haben in den vergangenen Jahren häufiger Rechte ausgetauscht. So durfte RTL zuletzt sieben Rennen der Formel 1 im Free-TV zeigen. Für die laufende Saison der wichtigsten Motorsport-Serie gab es bisher keine Einigung zwischen den beiden Sendern./svv/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 40,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,29 %. Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd.. RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -24,81 %/-7,27 % bedeutet.



