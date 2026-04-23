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    Nach Übernahme

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    RTL und Sky kooperieren vor allem im Fußball

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL übernimmt Sky und zeigt mehr Bundesliga frei
    • DFB-Pokal künftig komplett auf RTL+ verfügbar
    • Europa League künftig auch bei Sky und RTL+
    Nach Übernahme - RTL und Sky kooperieren vor allem im Fußball
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    BRÜSSEL/KÖLN (dpa-AFX) - Nach der genehmigten Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group hat RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erste Pläne für die Sportberichterstattung genannt. Gut zehn Monate nach der Ankündigung des Übernahmeplans hatte die EU-Kommission uneingeschränkt grünes Licht für das Geschäft gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juni 2026 erwartet.

    Es würden "mehr Spiele der 1. und 2. Bundesliga als jemals zuvor im Free-TV bei RTL" ausgestrahlt, kündigte Schmitter im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Jeder solle die Chance haben, ein attraktives Spiel zu sehen. "Wir werden versuchen, aus dem Rechtepaket das Maximum für die Fans herauszuholen."

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    Der Bezahlsender Sky habe in seinem Portfolio alle 63 Spiele im DFB-Pokal. "Wir planen, dass diese Spiele zukünftig auch auf RTL+ zu sehen sind. Damit kann auch ein RTL+-Abonnent den kompletten DFB-Pokal verfolgen", meinte der CEO von RTL "So erreichen wir auch unser Publikum in kleineren Städten und Orten, wo ein DFB-Pokalspiel ein ganz besonderes Highlight ist."

    Sky bekommt wieder Europapokal

    Umgekehrt sei RTL+ aktuell die Heimat der Europa League. "Künftig sollen diese internationalen Topspiele auch auf Sky laufen. So wird der Donnerstag zu einem Fußballtag für alle und der Sky-Kunde bekommt ohne Aufpreis ein breiteres Angebot", sagte Schmitter.

    Die Rechte an der Europa League und der Conference League liegen nur noch bis 2027 bei der RTL-Gruppe. Dafür wird der Kölner Sender in den vier Spielzeiten von 2026/27 bis 2029/30 15 Spiele des DFB-Pokals im Free-TV präsentieren.

    Insgesamt hatte die RTL-Gruppe zuletzt ihr Sportangebot ausgebaut. Von der Deutschen Fußball Liga erwarb sie unter anderem die Spitzenspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend. Zum Fußball-Angebot von RTL gehören zudem Live-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

    Sky-Schwerpunkt auf Sport

    Der Schwerpunkt bei Sky liegt seit seiner Gründung auf dem Sport, vor allem dem Fußball. Intern gelten rund 80 Prozent der Abonnenten als Sport-Kunden. Die wichtigsten Sportrechte von Sky sind die Freitags- und Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie die gesamte 2. Bundesliga. Zu den wichtigen Rechten gehören außerdem die englische Premier League, die Formel 1 und Tennis.

    RTL und Sky haben in den vergangenen Jahren häufiger Rechte ausgetauscht. So durfte RTL zuletzt sieben Rennen der Formel 1 im Free-TV zeigen. Für die laufende Saison der wichtigsten Motorsport-Serie gab es bisher keine Einigung zwischen den beiden Sendern./svv/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 40,40 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -24,81 %/-7,27 % bedeutet.




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