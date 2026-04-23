Aufhören, Menschen Angst zu machen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, die Bürger in den Debatten um die anstehenden Sozialreformen nicht weiter zu verunsichern. "Wir müssen aufhören, den Menschen Angst zu machen", sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) auf die Frage, was er von der Aussage des CDU-Chefs halte, die gesetzliche Rentenversicherung werde nur noch die Basisabsicherung für das Alter sein.

"Ja zu Veränderungen, aber Nein zu pauschalen Aussagen, die kein Problem lösen, aber gleich mehrere neue schaffen", mahnte Radtke. Aktuelle Rentner seien nicht betroffen und nicht gemeint, fühlten sich aber trotzdem angesprochen und machten sich Sorgen, sagte der CDA-Chef weiter.