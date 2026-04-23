US-Handelskammer dämpft Erwartungen an Trumps China-Besuch

PEKING (dpa-AFX) - Wenige Wochen vor dem anvisierten China-Besuch von US-Präsident Donald Trump blickt die US-Handelskammer in der Volksrepublik verhalten auf mögliche Ergebnisse. "Wir rechnen nicht mit irgendeiner großen Übereinkunft. Wir erwarten keine großen Durchbrüche", sagte der Vorsitzende der AmCham China, James Zimmerman, bei einer Online-Pressekonferenz. Beide Seiten seien sich aber der Gelegenheit zur Stabilisierung ihrer Beziehungen bewusst.

Während Trump seine Reise in die Volksrepublik für Mitte Mai in Aussicht gestellt hat, gibt es aus Peking, wo Staatsbesuche stets kurzfristig angekündigt werden, noch keine Bestätigung eines Treffens mit Präsident Xi Jinping. Das Verhältnis beider Seiten ist extrem angespannt: Der Handel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurde im vergangenen Jahr durch einen aggressiv geführten Zollstreit und Exportkontrollen für wichtige Güter wie seltene Erden aus China und US-Computerchips schwer belastet.