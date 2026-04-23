GKV-Chef hält Beitragssenkungen für möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung stellt Beitragssenkungen in Aussicht, sollten die Pläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) durchkommen. "Das Gesetz von Frau Warken hat das Potenzial, die Beiträge zu stabilisieren", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Oliver Blatt, dem Nachrichtenportal "t-online". "Wenn ihr Entwurf eins zu eins umgesetzt wird, könnten die Beiträge im Schnitt über alle Kassen hinweg - man traut sich das ja kaum auszusprechen - sogar sinken", fügte Blatt hinzu.

Wie groß die Senkung ausfallen könnte, lässt sich Blatt zufolge nicht pauschal sagen. Es wäre sicher auch nicht bei jeder Kasse gleich. Viele Krankenkassen müssten nun ihre verbrauchten Rücklagen erst einmal wieder aufbauen.