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    Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über fünf Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Südkoreas BIP Q1 plus 1,7 Prozent stärkster Zuwachs
    • Wachstum angetrieben von KI Boom Exporte plus 5,1%
    • Ausblick eingetrübt durch Nahost und Energiekrise
    Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über fünf Jahren
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    SEOUL (dpa-AFX) - Befeuert vom Boom um künstliche Intelligenz ist Südkoreas Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 1,7 Prozent gestiegen. Damit verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ostasiatischen Landes das stärkste Wachstum seit fünfeinhalb Jahren, wie aus aktuellen Zahlen der koreanischen Zentralbank in Seoul hervorgeht. Das Wachstum fiel nahezu doppelt so hoch aus wie die ursprünglich von der Zentralbank herausgegebene Prognose von 0,9 Prozent.

    Die Volkswirtschaft profitierte vor allem stark durch die global starke Nachfrage rund um künstliche Intelligenz. So legten die Exporte Südkoreas im Zeitraum von Januar bis März um 5,1 Prozent zu. Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens zählt zu den wichtigsten Produzenten für Computerchips weltweit.

    Noch im Februar ging die Zentralbank davon aus, dass Südkoreas BIP 2026 um insgesamt zwei Prozent steigen könnte. Die Konfliktlage in Nahost und die daraus resultierende Energiekrise haben jedoch den ökonomischen Ausblick für die nächsten Monate deutlich eingetrübt. Südkorea ist wie die meisten ostasiatischen Volkswirtschaften stark auf Öllieferungen über die derzeit weitgehend geschlossene Straße von Hormus angewiesen.

    Bei den Quartalszahlen der Zentralbank handelt es sich um eine Vorabschätzung, die jedoch in aller Regel nur noch leicht nachjustiert wird./fkr/DP/stk





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