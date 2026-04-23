Solarbranche kritisiert Pläne der Wirtschaftsministerin
- Bundesverband warnt vor Folgen für Privathaushalte
- Förderstopp für Anlagen unter 25 kW ab 2027
- Zehntausende Jobs und Kunden für Handwerk bedroht
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband Solarwirtschaft warnt vor enormen Folgen bei geplanten Einschnitten der Solarförderung durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die Pläne erschwerten millionenfach Privathaushalten und mittelständischen Unternehmen den Zugang zu preiswertem und klimafreundlichem Solarstrom vom eigenen Dach, sagte Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.
"Unzähligen heimischen Unternehmen und Handwerksbetrieben wird damit die Kundschaft und Geschäftsgrundlage entzogen. Die geplanten Einschnitte bei der Solarförderung würden andernfalls den Ausbau der Solarenergie in Deutschland ausbremsen und Zehntausende Jobs gefährden", warnte Körnig.
Das Wirtschaftsministerium will ab 2027 die Förderung für Anlagen von weniger als 25 Kilowatt installierter Leistung einstellen, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf hervorgeht. Damit bleibt Reiche bei Plänen, die bereits bekanntgeworden waren. Diese Anlagen - vor allem kleine Solaranlagen - seien inzwischen aufgrund gesunkener Kosten oft bereits ohne zusätzliche Förderung wirtschaftlich, heißt es zur Begründung.
Bei kleinen Photovoltaik-Dachanlagen gilt bisher: Wer Solarstrom in das Netz einspeist, erhält 20 Jahre lang pro Kilowattstunde einen festen Betrag - dieser ist abhängig etwa von der Anlagengröße und dem Umfang der Einspeisung ins Netz.
Die Gesetzentwürfe Reiches sind noch nicht vom Kabinett beschlossen worden. Innerhalb der schwarz-roten Koalition könnte es zu schwierigen Verhandlungen kommen. Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, warnte davor, die Pläne Reiches würden die Energiewende ausbremsen. Die Förderstreichung kleiner Solaranlagen riskiere den Verlust "unverzichtbarer Akteure, Flächen wie Strommengen"./hoe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17,51 auf Lang & Schwarz (31. Januar 2025, 21:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -8,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,12 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -41,64 %/+18,80 % bedeutet.
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Die Marktlage für HBS in Europa scheint sich im Q1 2026 ggü. dem schon sehr schwachen Vorjahr noch stark weiter verschlechtert zu haben, da der Markt für kleine Anlagen bis 30 kW um 38 % ggü. dem Vorjahr rückläufig war und der Markt für größer 30 kW Aufdachanlagen sogar um nochmals 56 % geschrumpft ist. Das ist dann von den Marktanteilen von SMA Solar so gut wie fast nichts mehr.
Ich finde den Kursanstieg weiter Wahnsinn und fundamental durch absolut nichts zu rechfertigen. Siehe die Analyse in 5090, die einm finanziellen Desaster gleichkommt. Ich bin weiter froh, das ich zu 19 Euro ausgestiegen bin und in wesentlich solidere fundamental untermauerte Aktien gewechselt habe.
Lieben Dank für die Info! Wenn jetzt noch die Politik die richtigen Weichen stellt, dann geht es weiter. Ich habe heute nochmal nachgelegt und die Shorties sind dann erstmal in Zugzwang und dadurch wird der Kurs wohl weiter hoch gehen…