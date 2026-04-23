The Boston Consulting Group / Boston Consulting Group wächst weltweit um ...

- Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigt global auf 33.500 - Unternehmensberatung profitiert von KI-Transformationen: Wachstumsrate von 25 % im Jahresvergleich - BCG erweitert Angebot innerhalb der Transform-Praxisgruppe: "Rapid Value and Cash" liefert rasche Ergebnis- und Liquiditätsverbesserungen - Hoher Beratungsbedarf infolge geopolitischer Entwicklungen

Trotz hoher makroökonomischer Volatilität hat die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf 14,4 Milliarden US-Dollar gesteigert, ein Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. BCG wuchs in allen Geschäftsregionen - getrieben durch die weltweit hohe Nachfrage nach umfassenden Transformationen und KI-gestützter Wertschöpfung. Auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist erneut gestiegen, auf jetzt 33.500 weltweit. "Wir haben ein starkes Ergebnis erzielt und sind erneut gewachsen. Und das in einem Umfeld, das wirtschaftlich wie geopolitisch für viele unserer Kunden herausfordernd war. Das zeigt, dass wir die richtige Strategie verfolgen und sich unser früher Fokus auf Künstliche Intelligenz voll auszahlt", sagt Christoph Schweizer, weltweiter CEO von BCG.



Über 40 % des Umsatzes weltweit aus Geschäft mit Tech- und KI-Projekten

Einer der zentralen Wachstumstreiber ist das Geschäft mit KI-Transformationen, das im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt hat. Weltweit stammen mehr als 40 Prozent des Umsatzes aus Tech- und KI-Projekten. Die intensive Nutzung von KI-Tools gehört für BCG-Teams zum Arbeitsalltag, etwa 4000 von ihnen entwickeln eigenständig Workflows und Automatisierungslösungen. "Künstliche Intelligenz stellt heute jedes Unternehmen vor die Aufgabe, sich tiefgreifend zu transformieren", sagt Michael Brigl, Senior Partner und Leiter der Geschäftsregion Zentraleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa). "Das gilt auch für uns selbst: BCG durchläuft gerade die größte Transformation seiner Firmengeschichte. KI ist dabei nicht einfach ein weiterer Baustein unserer Beratung, sondern verändert die Art und Weise wie wir arbeiten und Wert für unsere Kunden schaffen."



Zentraleuropa: Umsatz mit KI verdoppelt - BCG setzt weiter auf Top-Talente

Zentraleuropa mit dem größten Markt Deutschland hatte einen maßgeblichen Anteil am globalen Geschäft: der Umsatz mit KI-Projekten hat sich im Jahresvergleich verdoppelt, gegenüber 2023 sogar versechsfacht. Das Geschäft mit den Kunden in Deutschland legte dabei um einen hohen einstelligen Prozentsatz zu.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden 24 erfahrene Beraterinnen und Berater aus Central Europe in die Gruppe der weltweit mehr als 2100 Managing Directors & Partners (MDP) gewählt. BCG hat in Zentraleuropa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in knapp vierstelliger Höhe eingestellt, was auch dem Plan für das laufende Geschäftsjahr entspricht. "KI macht unsere Arbeit auf der einen Seite produktiver und erhöht unsere Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite wird die menschliche Dimension der Beratung wichtiger denn je", sagt Michael Brigl. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und bleiben das Rückgrat unserer Leistungsfähigkeit. Ihr Urteilsvermögen, ihre Empathie und ihre Fähigkeit, angewandte KI mit strategischer Klarheit zu verbinden - all das ermöglicht es uns, nachhaltig Wert für unsere Kunden zu schaffen."



Wachstumstreiber in Zentraleuropa waren 2025 im Industrievergleich vor allem Projekte im TMT-Sektor (Technology, Media, Telecommunications), der Gesundheitsbranche und bei Unternehmen aus der Industrie. Kräftig zugelegt hat auch das Geschäft der beiden spezialisierten Einheiten Inverto (Einkauf/Supply-Chain-Management) und Platinion (Tech-Architektur und -Implementierungssteuerung).



Während Künstliche Intelligenz ganze Branchen verändert, integriert BCG KI direkt in die Entwicklung und Umsetzung von Kundenlösungen. Dabei bündelt die Beratung eigenes Wissen, proprietäre Daten und etablierte Prozesse mit der Hilfe von KI-Agenten. Mit der Tech-Einheit BCG X setzt die Beratung dort an, wo es auf passgenaue KI-Lösungen ankommt: branchenspezifische, agentische Anwendungen wie "Auto AI", "Retail AI" und "Deep Customer Engagement AI", die direkt in die Systeme der Kunden integriert werden. Einige dieser Angebote wurden in Zentraleuropa entwickelt.



BCG setzt insgesamt auf ein breites Tech-Ökosystem

(https://www.bcg.com/about/partner-ecosystem/technology-services) mit führenden Anbietern wie Anthropic, AWS, Google, OpenAI, SAP und vielen anderen. Die jüngste Erweiterung ist die Partnerschaft mit Google Cloud: Eine Kooperation, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI über Pilotprojekte hinaus zu skalieren und agentenbasierte Anwendungen flächendeckend in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Alle Tech-Partnerschaften von BCG verfolgen das Ziel, Fähigkeiten entlang der gesamten KI-Wertschöpfung zu verknüpfen und integrierte Lösungen umzusetzen. Dabei liegt der Fokus immer auf verantwortungsvollem, sicherem und vertrauenswürdigem Einsatz von KI.



Erweitertes Beratungsangebot: "Rapid Value and Cash by BCG"

BCG erweitert sein Portfolio um ein neues, KI-gestütztes Angebot innerhalb seiner Transform-Praxisgruppe: Rapid Value & Cash (RVC) by BCG . Damit unterstützt die Unternehmensberatung Kunden mit schnellen, umsetzungsorientierten Ergebnis- und Liquiditätsverbesserungen sowie Interim-Management in Vorstands- oder Geschäftsführungsrollen. Die Zielgruppe umfasst vor allem Private-Equity-Portfoliounternehmen und den Mittelstand. Erfahrene Teams setzen gezielt an zentralen Werthebeln wie Kostenstruktur und Working Capital an.



"Mit Rapid Value & Cash kombinieren wir und unsere strategische Stärke mit konsequenter Umsetzung und liefern mit Hilfe von KI-Tools in kürzester Zeit messbare Ergebnisse - genau das, was Unternehmen in der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage brauchen", sagt Jochen Schönfelder, Senior Partner und verantwortlich für das Transform-Geschäft in der Region. "Damit stärkt BCG seine Position als führende Transformationsberatung und erweitert sein Portfolio gezielt in Richtung schneller, operativer Wertsteigerung." RVC startet zunächst in Deutschland und wird dann in anderen europäischen Märkten ausgerollt. Mehr Infos dazu online: https://www.rapidvalueandcash.com



Nachfrage im Verteidigungssektor hoch



Deutlich zugelegt hat zuletzt die Nachfrage infolge der geopolitischen Entwicklungen, unter anderem im Verteidigungssektor. "Geopolitische Spannungen, gestiegene Rüstungsbudgets und der damit verbundene Aufbau industrieller Kapazitäten haben den Beratungsbedarf in diesem Bereich spürbar erhöht", sagt Daniel Zepter, Partner bei BCG und Leiter des Bereichs "öffentlicher Sektor" in Zentraleuropa. Das betreffe Behörden, etablierte Rüstungsunternehmen sowie neue Marktteilnehmer aus dem Mittelstand und auch Investoren. "Im Kern geht es um die industrielle Souveränität: die Fähigkeit, in Europa eigenständig und skalierbar zu produzieren."



BCG unterstützt Behörden und Unternehmen in Vergabeverfahren, setzt gemeinsam mit seinen Kunden große Verteidigungsprogramme auf- und um, entwirft Markteintrittsstrategien und orchestriert Partnerschaften zwischen Industrie, Staat und Technologieanbietern. Auch Infrastrukturresilienz ist Teil des breit gefassten Beratungsangebots, etwa für Energieversorger, Netzbetreiber, Telekommunikationsunternehmen oder den Transportsektor. "Resilienz ist kein Zustand, sondern eine kontinuierliche Aufgabe.", sagt Zepter auch mit Blick auf Klimarisiken, Naturkatastrophen oder Cyberangriffe.



Über BCG



Die Boston Consulting Group (BCG) ist eine weltweit führende Unternehmensberatung. Gemeinsam mit Führungskräften aus Wirtschaft und Gesellschaft treiben wir tiefgreifende Transformationen voran. Seit der Gründung 1963 leistet BCG Pionierarbeit im Bereich Unternehmensstrategie. Unser Ziel: Organisationen so stärken, dass sie wachsen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickeln und positiven gesellschaftlichen Wandel gestalten können.

BCG steht für erstklassige Strategieberatung mit Technologiekompetenz sowie unternehmerischer Umsetzungskraft - von digitalen Geschäftsmodellen bis zu Corporate Ventures. Unsere internationalen Teams vereinen Branchenwissen, funktionale Expertise und vielfältige Perspektiven - sie hinterfragen den Status quo und setzen Impulse für echte Veränderung. Unser Beratungsmodell ist einzigartig: Es setzt auf enge Zusammenarbeit innerhalb unserer Teams und bei unseren Kunden - über alle Organisationsebenen hinweg.

BCG ist mit rund 33.500 Mitarbeitende in über 100 Städten und mehr als 50 Ländern vertreten. Weltweit erzielte BCG im Jahr 2025 einen Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen: http://www.bcg.com

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Boston Consulting Group

Julian Bird

Pressesprecher

T + 49 15168951371

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