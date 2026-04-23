Operational Momentum Persists into 2026: What You Need to Know
In Q1 2026, the company delivered solid growth, resilient profitability and strong cash generation, while reaffirming its 2026 outlook and net-zero 2040 ambition.
- Q1 2026 order intake CHF 2,826 million and revenue CHF 2,593 million, with local-currency growth of 2.8% (orders) and 1.7% (revenue)
- Operating profit CHF 337 million, corresponding to a reported EBIT margin of 13.0% (adjusted EBIT margin 13.2%)
- Net profit CHF 262 million, representing a net profit margin of 10.1%
- Cash flow from operating activities of CHF 532 million
- Significant headwinds from foreign exchange movements
- 2026 guidance confirmed; company remains committed to net‑zero emissions by 2040 with a 90% absolute GHG reduction target (scope 1–3, 2020 baseline)
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Schindler Holding is on 23.04.2026.
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