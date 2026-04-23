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    Operational Momentum Persists into 2026: What You Need to Know

    In Q1 2026, the company delivered solid growth, resilient profitability and strong cash generation, while reaffirming its 2026 outlook and net-zero 2040 ambition.

    Operational Momentum Persists into 2026: What You Need to Know
    • Q1 2026 order intake CHF 2,826 million and revenue CHF 2,593 million, with local-currency growth of 2.8% (orders) and 1.7% (revenue)
    • Operating profit CHF 337 million, corresponding to a reported EBIT margin of 13.0% (adjusted EBIT margin 13.2%)
    • Net profit CHF 262 million, representing a net profit margin of 10.1%
    • Cash flow from operating activities of CHF 532 million
    • Significant headwinds from foreign exchange movements
    • 2026 guidance confirmed; company remains committed to net‑zero emissions by 2040 with a 90% absolute GHG reduction target (scope 1–3, 2020 baseline)

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Schindler Holding is on 23.04.2026.


    Schindler Holding

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    ISIN:CH0024638212WKN:A0JJWH
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