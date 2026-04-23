Operatives Momentum setzt sich 2026 fort
Schindler startet 2026 mit Rückenwind: Steigende Margen, höherer Gewinn und solider Auftragseingang prägen das erste Quartal – trotz deutlicher Währungsbelastungen.
- Das operative Momentum bei Schindler setzt sich im Jahr 2026 fort, mit einer verbesserten EBIT-Marge von 13,0% im ersten Quartal
- Der Konzerngewinn stieg auf CHF 262 Mio., was 10,1% des Umsatzes entspricht
- Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 betrug CHF 2.826 Mio., der Umsatz CHF 2.593 Mio., mit einem Wachstum in Lokalwährungen von 2,8% bzw. 1,7%
- Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf CHF 337 Mio.
- Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit wurde mit CHF 532 Mio. ausgewiesen
- Die Fremdwährungseffekte wirkten sich stark negativ auf das Ergebnis aus
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schindler Holding ist am 23.04.2026.
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