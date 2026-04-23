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    Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Terminal 3 nach zehn Jahren Bauzeit eröffnet
    • Erste Linienpassagiere aus Shenyang abgefertigt
    • Kapazität 19 Mio Passagiere, erweiterbar auf 25 Mio
    Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind erstmals Passagiere eines Linienflugs abgefertigt worden. Als Erstes landete am frühen Morgen ein Jet der Gesellschaft China Southern Airlines aus Shenyang, wie der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte.

    Die chinesische Gesellschaft gehört zu den 57 Airlines, die bis zum Sommer in das neue Terminal 3 am größten deutschen Flughafen umziehen sollen. Bislang waren sie im Terminal 2 beheimatet, das geschlossen und saniert werden soll.

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    Das neue Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von rund 19 Millionen Passagieren und kann mit einem vierten Flugsteig auf 25 Millionen erweitert werden. Es stellt die Endstufe des genehmigten Ausbaus am Flughafen Frankfurt dar./wem/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 72,10 auf Lang & Schwarz (22. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -5,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -6,33 %/+32,82 % bedeutet.




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