JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das Unternehmen habe positiv überrascht und eine operative Ergebnismarge (Ebit) erzielt, die doppelt so hoch sei wie am Markt im Schnitt erwartet, schrieb Philippe Houchois in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dies habe dazu beigetragen, im Kerngeschäft mit Elektroautos trotz niedrigerer Volumina mit den Bruttomargen die Erwartungen deutlich zu übertreffen. In der Telefonkonferenz nach den Zahlen habe es derweil keine bahnbrechenden Ankündigungen gegeben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 387,5USD auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 $ , was einem Rückgang von -9,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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