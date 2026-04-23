Sartorius Vz. startet stark: Umsatzzuwachs & stabile Marge im Blick

Der Konzernumsatz von Sartorius stieg im ersten Quartal 2026 um 7,5 % auf 899 Mio. Euro, hauptsächlich getrieben durch das wiederkehrende Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Services.

Die Sparte Bioprocess Solutions verzeichnete ein Wachstum von 8,1 % (wechselkursbereinigt) und erreichte einen Umsatz von 735 Mio. Euro, mit einer operativen EBITDA-Marge von 31,8 %.

Die Lab Products & Services Sparte kehrte mit einem Umsatzplus von 4,9 % (wechselkursbereinigt) auf 164 Mio. Euro zurück, wobei das operative EBITDA bei 34 Mio. Euro lag.

Die Profitabilität des Konzerns blieb stabil mit einer EBITDA-Marge von 29,7 %, trotz geopolitischer Spannungen und makroökonomischer Unsicherheiten.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Sartorius die Prognose eines währungsbereinigten Umsatzwachstums zwischen 5 % und 9 %, mit einer operativen EBITDA-Marge von über 30 %.

Die Investitionen in Forschung und Produktion beliefen sich im ersten Quartal auf 78 Mio. Euro, was 8,6 % des Umsatzes entspricht, um das Wachstum und die Innovationen zu unterstützen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Sartorius Vz. ist am 23.04.2026.

Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 234,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,89 % im Minus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 234,45EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.236,61PKT (+0,01 %).





