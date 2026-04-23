dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Schwacher Start wegen hoher Ölpreise
- Dax droht Korrektur unter 24.000 Punkten durch Öl
- US-Präsident gibt Iran nur noch wenige Tage Frist
- Blockade der Straße von Hormus belastet Weltwirtschaft
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Bei deutlich höheren Ölpreisen zeichnet sich im Dax wieder eine klare Korrektur unter 24.000 Punkte ab. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke. Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag. Die USA wie auch der Iran warnten, sie seien bereit, die Kämpfe wieder aufzunehmen.
USA: - NASDAQ 100 MIT REKORD - Trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg waren die Kurse am Mittwoch an den US-Börsen wieder gestiegen. Während beide Seiten weiter mit gegenseitigen Vorwürfen auffielen, freuten sich die Anleger über die Verlängerung der Feuerpause. Sie mussten auch eine Reihe neuer Geschäftszahlen von Unternehmen auswerten.
ASIEN: - VERLUSTE - In Asien ist die positive Dynamik zu Monatsbeginn inzwischen abgeebbt. Nach immensen Mittelzuflüssen schalten die Anleger einen Gang herunter. Für Zurückhaltung sorgt insbesondere, dass weiter keine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus - der im Zuge des Iran-Kriegs im Fokus stehenden Welthandelspassage - in Sicht ist.
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DAX 24.194,90 -0,31%
XDAX 24.198,73 +0,62%
EuroSTOXX 50 5.906,22 -0,41%
Stoxx50 5.060 -0,29%
DJIA 49.490,03 +0,69%
S&P 500 7.137,90 +1,05%
NASDAQ 100 26.937,27 +1,73%
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RENTEN:
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Bund-Future 125,23 -0,22%
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DEVISEN:
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Euro/USD 1,1699 -0,05%
USD/Yen 159,55 +0,04%
Euro/Yen 186,66 -0,01%
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BITCOIN:
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Bitcoin 77.912 -0,38%
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ROHÖL:
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Brent 103,19 +1,28 USD
WTI 94,22 +1,26 USD
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Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.
Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.