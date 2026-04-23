Jefferies hebt Symrise auf 'Hold' - Ziel aufgestockt auf 70 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 74,81 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -7,22 %/+32,54 % bedeutet.