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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Symrise auf 'Hold' - Ziel aufgestockt auf 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies erhöht Symrise Kursziel auf 70 Euro
    • Jefferies stuft Symrise von Underperform auf Hold
    • Wachstumserwartungen für drei Jahre um 20 Prozent
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Symrise auf 'Hold' - Ziel aufgestockt auf 70 Euro
    Foto: Symrise

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise leicht erhöht von 69 auf 70 Euro und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das erste Quartal "riecht nach Einstiegszeitpunkt", schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Aromen- und Duftstoffherstellern. Die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Der Wachstumskonsens habe nicht nur für 2026, sondern auch für die kommenden drei Jahre korrigiert - hier um 20 Prozent. Die korrespondierende Kurskorrektur hält der Experte für übertrieben. Die Parfümdynamik halte sich und im Nahrungsmittelbereich stünden gute Nachrichten an. Dunford-Castro empfiehlt Croda nun zum Kauf und sieht Symrise weniger skeptisch als bisher./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / ET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 74,81 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,46 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -7,22 %/+32,54 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was einem Rückgang von -6,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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