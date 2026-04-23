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    Eightco Holdings (NASDAQ

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    ORBS) gibt einen Gesamtbestand von 336 Millionen US-Dollar bekannt, darunter 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, 25 Millionen US-Dollar in MrBeast, mehr als 11.000 ETH-Coins und über 283 Millionen WLD-Token

    Eightco Holdings (NASDAQ - ORBS) gibt einen Gesamtbestand von 336 Millionen US-Dollar bekannt, darunter 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, 25 Millionen US-Dollar in MrBeast, mehr als 11.000 ETH-Coins und über 283 Millionen WLD-Token
    Foto: adobe.stock.com

    Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 20. April 2026: 90 Mio. USD an OpenAI-Anteilen, 25 Mio. USD an Beast-Industries-
    Anteilen, 11.068 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 118 Mio. USD an Barmitteln und Barmitteläquivalenten

    World löst das Problem des „doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes und
    Agenten     immer weiter um sich greifen

    World und Tools For Humanity (TFH) stellen beim „World Lift Off"-Event neue Funktionen vor und erweitern
    „Proof of Human" um Face Auth, Deep Face, Credentials und das Concert Kit

    World kündigt neue Implementierungen dieser Funktionen mit Zoom, Docusign, Tinder,
    Browserbase, Exa, Okta und Vercel     an

    World stellt außerdem AgentKit vor, ein Entwickler-Toolkit, das einen kryptografischen Nachweis dafür liefern soll, dass
    ein KI-Agent von einem verifizierten, eindeutigen Menschen gesteuert wird.

    Eightco bietet einen öffentlichen Marktzugang zu den innovativsten privaten Unternehmen wie OpenAI
    und Beast Industries

    EASTON, Pennsylvania, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder „das Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über sein Gesamtportfolio gegeben und dabei insbesondere auf den Ausbau seiner Positionen im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie auf strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hingewiesen.

    ORBS Holdings & Key Metrics

    Mit Stand 20. April 2026, 17:00 Uhr ET, umfasst das Vermögen von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, eine Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,27 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH-Coins) sowie insgesamt 118 Millionen US-Dollar an Bargeld und Stablecoins, was einem Gesamtvermögen von etwa 336 Millionen US-Dollar entspricht.

    Die Veranstaltung World Lift Off fand am 17. April statt, und es wurden zahlreiche Produkte und neue Funktionen vorgestellt. Zu den wichtigsten Neuankündigungen gehören:

    • Aktualisierungen des World-ID-Protokolls
    • Neue Partner: Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta und Vercel
    • Neue Funktionen zusätzlich zu „Proof of Human", „Face Auth", „Deep Face and Credentials" und „Concert Kit"
    • Diese bringen „Proof of Human" auf weitere Plattformen, auf denen Menschen Kontakte knüpfen, arbeiten und spielen
    • Erweiterte Anwendungsfälle: Vom Schutz vor Deepfakes bis hin zu botresistenter Governance

    Der Bedarf an „World" und „Proof of Human" sowie die entsprechenden Anwendungsfälle nehmen im Jahr 2026 rasant zu. „Mehr als 50 % aller Inhalte im Internet werden mittlerweile von KI generiert", sagte Sam Altman, CEO von OpenAI und Mitbegründer von Tools for Humanity, während der World Lift Off-Keynote am 17. April 2026.

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    Eightco Holdings (NASDAQ ORBS) gibt einen Gesamtbestand von 336 Millionen US-Dollar bekannt, darunter 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, 25 Millionen US-Dollar in MrBeast, mehr als 11.000 ETH-Coins und über 283 Millionen WLD-Token Zusammensetzung der Finanzmittel von Eightco zum 20. April 2026: 90 Mio. USD an OpenAI-Anteilen, 25 Mio. USD an Beast-Industries-Anteilen, 11.068 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 118 Mio. USD an Barmitteln und BarmitteläquivalentenWorld löst …
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