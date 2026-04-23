JEFFERIES stuft auf 'Buy'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,20

Kursziel alt: 19,00

Währung: null

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 19,00 auf 19,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Einklang mit ihrem Kapitalmarkttag sei Wachstum eine zentrale strategische Priorität für die Bank gewesen, und trotz der anhaltenden Unsicherheit habe sie im ersten Quartal ein starkes Wachstum sowie ein solides Ergebnis erzielt, schrieb Alexander Demetriou am Mittwochabend nach dem Zwischenbericht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.