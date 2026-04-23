DAX-FLASH
Dax steuert auf vierten Verlusttag in Folge zu
- Nahost-Konflikt und Ölpreisanstieg belasten Märkte
- Dax rund ein Prozent tiefer vor Handelsbeginn heute
- Anleger verlieren Geduld Aktien fallen wegen Öl
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise dürften die Finanzmärkte am Donnerstag belasten. Der Brent-Ölpreis stieg in der Spitze auf über 106 US-Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Aktien werden gemieden, der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Prozent niedriger bei 23.950 Zählern. Es wäre der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten für den deutschen Leitindex.
Damit können Europas Börsen nicht an gute Vorgaben aus den USA anknüpfen. Dort hatte der technologielastige Nasdaq 100 am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht. Asiens Aktienmärkte zeigten am Donnerstag Schwäche.
"Der Ölpreis und die Zinsen steigen wieder. Aktienkurse fallen", konstatierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Normalisierung der Energiemärkte verschiebe sich immer weiter nach hinten. Der Schaden, den der Konflikt im Nahen Osten der Weltwirtschaft zufüge, werde von Tag zu Tag größer. "Die Geduld der Börsianer ist mehr und mehr aufgezehrt", so der Portfolio-Manager./bek/stk
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Unser selbsternannter Forums-Mod - auch als Meister der Theorie bekannt - erhält hier tagtäglich präzise Einstiege, fast schon begleitetes Trading, aber er beschwert sich trotzdem. Selbst hat er aber nichts sinnvolles beizutragen, außer sich über die Zustände im Forum zu beschweren.
Toller Zock – live und in Farbe, ganz ohne Stop-Loss. Quasi ein Lehrbuchbeispiel… nur halt das Kapitel „Wie man’s garantiert nicht macht“.
Ganz großes Kino: erst die kleinen Scalps einsammeln wie Dividendenaristokrat im Daytrading-Modus, und dann kommt der epische Orpheus-Trade – einmal tief in die Unterwelt des Depots abgestiegen, Drawdown inklusive, aber zurückkommen? Optional.
Stop-Loss wäre hier ja auch nur störend gewesen, hätte die Dramaturgie komplett ruiniert. Stattdessen: Buy & Hope, Diamond Hands bis zur Nachschusspflicht. Der Schein schmilzt, aber die Überzeugung bleibt stabil – das nennt man dann wohl fundamentale Resilienz.
Beste Darstellung wirklich: erst Performance feiern, dann Risiko vergessen und am Ende den Markt verantwortlich machen. Lehrreich – nur halt eher als abschreckendes Beispiel.