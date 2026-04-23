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    Gegenwind durch Währungseffekte - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche Q1 Umsatz in Schweizer Franken sank fünf Prozent
    • Zu konstanten Wechselkursen Umsatzanstieg sechs Prozent
    • Management bestätigt Jahresziele und Dividendenerhöhung
    Roche - Gegenwind durch Währungseffekte - Prognose bestätigt
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Roche hat im ersten Quartal unter Wechselkurseinflüssen gelitten. Der Umsatz in der Berichtswährung Schweizer Franken lag so nach den ersten drei Monaten unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmakonzern am Donnerstag seine bisherigen Ziele.

    So sank der Umsatz um fünf Prozent auf 14,7 Milliarden Franken (rund 16 Mrd Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten hier mehr erwartet. Zu konstanten Wechselkursen stiegen die Erlöse dagegen um sechs Prozent.

    Mit 11,5 Milliarden Franken (-4 Prozent) steuerte die größere Pharmasparte wie üblich den Löwenanteil zum Gruppenumsatz bei. Im Diagnostik-Geschäft setzte Roche 3,3 Milliarden Franken um sieben Prozent weniger als im Vorjahr.

    Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt das Management um Konzernchef Thomas Schinecker die bisherige Prognose. Zu konstanten Wechselkursen sollen die Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Der Kerngewinn je Aktie soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Außerdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen./hr/gab/AWP/nas

    Roche Holding

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    ISIN:CH0012032048WKN:855167
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 348,1 auf TTMzero (22. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -0,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,41 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,56CHF. Von den letzten 9 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -33,93 %/+17,77 % bedeutet.




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