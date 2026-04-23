Eightco Holdings: 336 Mio. USD Vermögen, OpenAI, MrBeast & mehr
Eightco setzt auf drei Megatrends: KI, digitale Identität und Creator‑Economy – und baut dafür eine der spannendsten Treasury-Strukturen im Tech-Ökosystem auf.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Eightco meldet ein Gesamtvermögen von etwa 336 Mio. USD (Stand 20.04.2026): u.a. 90 Mio. USD in OpenAI, 25 Mio. USD in Beast Industries (18 Mio. + 7 Mio. Verpflichtung), 11.068 ETH, 283.452.700 WLD und 118 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
- Eightco hält 283.452.700 WLD (~9 % des Umlaufs) und ist damit die größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht rund 23 % der Eightco-Treasury aus.
- OpenAI-Beteiligung im Umfang von 90 Mio. USD entspricht etwa 27 % der ORBS-Treasury und zählt zu den höchsten offengelegten OpenAI-Positionen unter börsennotierten Vehikeln.
- Beteiligung an Beast Industries: insgesamt 25 Mio. USD (18 Mio. gehalten, 7 Mio. Verpflichtung), ~7 % der Treasury; Beast hat große Creator-Reichweite (über 500 Mio. Follower) und hohe Private-Bewertung.
- Beim „World Lift Off"-Event stellten World/Tools for Humanity Aktualisierungen des World‑ID/Proof-of‑Human‑Protokolls vor (Face Auth, Deep Face, Credentials, Concert Kit), kündigten Partnerschaften mit Zoom, Docusign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta und Vercel an und präsentierten AgentKit zur kryptografischen Verifikation, dass ein KI‑Agent von einem verifizierten, eindeutigen Menschen gesteuert wird.
- Eightco begründet seine Strategie mit drei Megatrends — Künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator‑Economy — und betont die wachsende Bedeutung von „Proof‑of‑Human", da automatisierter Traffic/Bots ~58 % des Webverkehrs ausmacht.
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