Währungseffekte und Rückruf von Säuglingsnahrung bremsen Nestle aus
- Umsatz sinkt 5,7% auf 21,3 Mrd Schweizer Franken
- Organisches Wachstum 3,5% besser als erwartet
- Währungsgegenwind über 9% trotz Preisanpassungen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Wechselkurseffekte haben beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestle im ersten Quartal für einen Umsatzrückgang gesorgt. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 21,3 Milliarden Schweizer Franken (23,2 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen in Zürich mit. Das organische Wachstum betrug allerdings 3,5 Prozent. Bei Nestle hat sich damit das organische Wachstum zum Start ins Jahr 2026 abgeschwächt. Es fiel im ersten Quartal aber besser aus als erwartet.
Nestle versuchte mit Preisanpassungen gegenzusteuern, die aber den Gegenwind durch Währungseffekte von über 9 Prozent nicht ausgleichen konnten. Zudem belastete ein im Januar eingeleiteter weltweiter Rückruf von Säuglingsnahrung, nachdem das Toxin Cereulid festgestellt wurde. Die Verfügbarkeit der Produkte sei nun wieder normal, hieß es am Donnerstag. Nestle-Chef Philipp Navratil bestätigte die finanziellen Ziele für das Gesamtjahr./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 84,06 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 216,43 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -4,29 %/+18,44 % bedeutet.
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