Währungseffekte und Rückruf von Säuglingsnahrung bremsen Nestle aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 84,06 auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 216,43 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -4,29 %/+18,44 % bedeutet.