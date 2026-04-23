The Naga Group: Profitables Q1 & stabile Prognose 2026
Starkes Auftaktquartal 2026: Erstmals profitabel, deutlich höhere Profitabilität, wachsende Nutzerbasis und Effizienzgewinne legen das Fundament für die bestätigte Jahresprognose.
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- Konzernumsatz Q1 2026: EUR 14,4 Mio. (Q1 2025: EUR 16,4 Mio.); bereinigt um Fremdwährungseffekte auf Vorjahresniveau.
- EBITDA Q1 2026: EUR 2,3 Mio. bei einer EBITDA‑Marge von 15,8% (Q1 2025: EUR 1,0 Mio. / 6,1%) – deutliche Verbesserung.
- Erstes profitables erstes Quartal in der Unternehmensgeschichte: Konzernergebnis EUR 0,5 Mio. (Q1 2025: EUR -1,7 Mio.).
- Operative KPIs: 87.500 neu registrierte Nutzer, 4.903 neu finanzierte Konten, Handelsvolumen USD 80,7 Mrd.; steigende Nutzeraktivität, höhere Nettoeinzahlungen und geringere Abflüsse; März der stärkste Monat.
- Operative Maßnahmen zeigen Wirkung: optimierte Kostenbasis, KI‑gestützte Effizienzgewinne in Marketing, Kundenservice und Prozessen sowie Ausbau von Vertriebs‑ und White‑Label‑Partnerschaften.
- Prognose 2026 bestätigt: erwarteter Konzernumsatz EUR 68–75 Mio. und erwartetes EBITDA EUR 10–15 Mio.
Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,18 % im
Minus.
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