Vossloh: Rekord-Auftragslage & optimistischer Ausblick 2026
Vossloh startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Rekordaufträge, steigender Umsatz, verbessertes EBITDA und sinkende Verschuldung untermauern den optimistischen Jahresausblick.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Der Auftragseingang von Vossloh stieg im ersten Quartal 2026 deutlich auf 420,2 Mio.€, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,34
- Der Auftragsbestand erreichte mit 1.137,1 Mio.€ einen neuen Höchststand, auch ohne die Akquisition von Sateba
- Der Umsatz erhöhte sich um 25,3 % auf 314,6 Mio.€, getrieben durch die Akquisition von VTT Europa (Sateba)
- Das EBITDA verbesserte sich auf 24,3 Mio.€ (Vorjahr 21,7 Mio.€), trotz Belastungen durch PPA-Effekte bei Sateba
- Die Nettoverschuldung sank im Vergleich zum Jahresende 2025 leicht auf 531,3 Mio.€, bei einer Eigenkapitalquote von 39,7 %
- Für 2026 bestätigt Vossloh den Ausblick auf deutliches Wachstum bei Umsatz (1,56 bis 1,66 Mrd.€) und operativem Ergebnis (EBITDA zwischen 215 und 230 Mio.€)
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Vossloh ist am 23.04.2026.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.031,37PKT (-0,29 %).
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