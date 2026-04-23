Ölschock: Kasachstan‑Transit über Druzhba stoppt – Schwedt in Gefahr

Die Dimension ist wirtschaftlich relevant: 2025 flossen über Druzhba 2,146 Mio. Tonnen kasachisches Öl nach Deutschland (rund 43.000 Barrel pro Tag); im 1. Quartal 2026 waren es bereits 730.000 Tonnen. Ein kompletter Stopp würde etwa 17 Prozent der Rohölversorgung der wichtigen PCK‑Raffinerie Schwedt betreffen und damit die Versorgungssicherheit von Berlin und Brandenburg belasten. Betreiber und Stakeholder prüfen Alternativen: Der polnische Pipelinebetreiber PERN signalisierte Bereitschaft, Öl über den Hafen Gdańsk zu verschiffen; Rosneft Deutschland sondiert Ersatzlieferungen, und Schwedt erhält bereits Teile seines Bedarfs über die Leitung von Rostock. Kurzfristig sind jedoch höhere Logistikkosten, Engpässe und Preisdifferenziale zu erwarten.

Der unerwartete Ausfall kasachischer Öllieferungen über die russische Druschba‑Pipeline im Mai zwingt Deutschland zu kurzfristigem Umplanen und verschärft die Diskussion um Energie­sicherheit. Kasachstans Energieminister Erlan Akkenzhenov sagte in Astana, Russland habe informell mitgeteilt, man verfüge derzeit nicht über die technischen Kapazitäten, kasachisches Öl nach Deutschland zu verschiffen; als Ursache nannte er höchstwahrscheinlich ukrainische Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur. Kasachstan will die Produktion nicht drosseln; Transitlieferungen sollen wieder aufgenommen werden, sobald Reparaturen abgeschlossen sind.

Gleichzeitig ordnet die Krise im Nahen Osten die globalen Ölströme neu. Indiens Rohölimporte fielen im März gegenüber dem Vorkriegsniveau um rund 13 Prozent; die Lieferungen aus dem Nahen Osten sanken um 61 Prozent. Russland deckte im März fast die Hälfte der indischen Einfuhren und lieferte etwa 2,25 Mio. Barrel pro Tag, nachdem Schiffe aus der Straße von Hormus wegen Blockaden und Angriffen ausgeblieben waren. Die Verknappung in der Straße von Hormus treibt Frachtraten und Versicherungsprämien, und die USA verlängerten eine Ausnahmeregelung für den Kauf sanktionierten russischen Öls, was Moskau kurzfristig Absatz sichert. Käufer wie Indien substituieren vermehrt mit Lieferanten aus Russland, Afrika und den Golfstaaten.

Die gleichzeitige Störung regionaler Transportwege und geopolitische Eskalationen erzeugt eine doppelte Schockwelle: Handelsströme verschieben sich, Preisvolatilität steigt, und kritische Verbraucherbranchen – von Raffinerien in Deutschland bis zur Luftfahrt in Nigeria, wo hohe Kerosinpreise beinahe zu einem Flugstopp führten – sehen sich akuten Risiken ausgesetzt. Die Lage betont die Notwendigkeit flexibler Logistik, strategischer Vorräte und abgestimmter politischer Krisenreaktionen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 103,2USD auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.