Mercedes-Aktie nach Dividendenabschlag: Verkaufssignal löst Alarm aus

Charttechnisch kumulieren derzeit zwei negative Signale: Zum einen wurde eine längerfristige Aufwärtstrendlinie per Gap‑Down durchbrochen, zum anderen ist nach anhaltenden Kursverlusten ein sogenanntes Death Cross entstanden – das erste seit mehr als einem Jahr. Zusätzliche Schwäche signalisieren ein untenliegender Relative‑Stärke‑Index (RSI) sowie ein MACD, der im letzten Erholungsversuch nicht einmal die Nulllinie zurückerobern konnte. Der Ausbruch des Iran‑Konflikts hatte bereits zuvor Druck auf die Notierung ausgeübt und zur Aufgabe der 200‑Tage‑Linie geführt.

Die Mercedes‑Benz‑Aktie hat in der Vorwoche ein technisches Verkaufssignal geliefert – ausgelöst durch den Dividendenabschlag nach der Hauptversammlung. Obwohl die Stuttgarter eine Bardividende von 3,50 Euro je Aktie ausschütteten, hat der damit verbundene Kursabschlag das charttechnische Bild getrübt und erinnert an den Verlauf bei der Deutschen Telekom, wo ein ähnlicher Effekt zu weiteren Verlusten führte. Die Aktie weist im laufenden Börsenjahr bisher ein Minus von 12,3 Prozent auf; über drei Jahre beträgt das Minus 22,8 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz der technischen Warnsignale ist das weitere Abwärtspotenzial zunächst nicht unbegrenzt. Um rund 50 Euro hat sich in der Vergangenheit wiederholt Kaufbereitschaft gezeigt, der RSI bewegt sich nahe dem überverkauften Bereich. Diese Faktoren könnten kurzfristige Abgaben abfedern und eine Phase seitwärts gerichteter Bewegung wahrscheinlicher machen. Fällt der Kurs jedoch nachhaltig unter 50 Euro, sind Abgaben bis circa 48 Euro möglich; darunter drohen neue Mehrjahrestiefs und zusätzliche Verkaufssignale. Prozyklische Kaufsignale würden erst bei Kursen oberhalb von 55 bis 55,50 Euro entstehen.

Fundamental bietet die Aktie derzeit ebenfalls keinen starken Kick: Für 2026 wird Mercedes‑Benz mit dem 9,1‑fachen der erwarteten Gewinne bewertet – in etwa dem 10‑Jahres‑Mittel. Das spricht nicht für nennenswertes Aufwärtspotenzial kurzfristig und erhöht die Opportunitätskosten des gebundenen Kapitals. Positiv zu vermerken sind laufende Aktienrückkäufe; seit Beginn des Programms wurden bis Mitte April rund 13,67 Millionen Aktien zurückgekauft, zuletzt jedoch keine Zukäufe in der Berichtswoche verzeichnet.

Fazit für Anleger: Kein Grund zur Panik, aber zur Bestandsaufnahme. Kurzfristig dürfte die Aktie eher seitwärts tendieren, eine Untergrenze bei 50 Euro ist wichtiges Referenzniveau. Mittelfristig sollten Investoren ihren Investment‑Case kritisch hinterfragen und mögliche Alternativen prüfen, solange keine klaren technischen und fundamentalen Aufhellungen eintreten.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 50,19EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.