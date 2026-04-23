FÃ¼r Amazon ist der Deal ein doppelter Strategiezug: Er sichert einem potentiellen KIâ€‘WeltmarktfÃ¼hrer finanzielle StabilitÃ¤t und garantiert zugleich einen GroÃŸkunden fÃ¼r die hausinternen Trainiumâ€‘Chips, mit denen AWS im harten Wettbewerb um KIâ€‘Hardware gegen MarktfÃ¼hrer Nvidia bestehen will. Analysten sehen darin eine Offensive zur StÃ¤rkung der eigenen KIâ€‘Infrastruktur und zur Monetarisierung von Rechenleistung.

Amazon hat seine Beziehungen zum KIâ€‘Startup Anthropic deutlich vertieft. In einer neuen Finanzierungsrunde will der Konzern zunÃ¤chst fÃ¼nf Milliarden Dollar in den Entwickler des Chatbots Claude investieren; langfristig sind bis zu weitere 20 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Zusammengenommen mit frÃ¼heren Engagements wÃ¤re Amazon damit einer der grÃ¶ÃŸten Geldgeber des Unternehmens. Im Gegenzug verpflichtet sich Anthropic, in den nÃ¤chsten zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar fÃ¼r Cloudâ€‘Leistungen und Chips von Amazon Web Services (AWS) auszugeben und seine Modelle vorrangig auf Amazons Trainiumâ€‘Beschleunigern zu trainieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht fÃ¼r langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemÃ¤ÃŸ BaFin-Beschluss.

Die BÃ¶rse honorierte die Nachricht mit einem Kursanstieg der Amazonâ€‘Aktie von rund zwei bis zweieinhalb Prozent. Finanzielle Details der kÃ¼nftigen Zahlungen sind jedoch an kommerzielle Meilensteine gebunden; Amazon betont, MinderheitsaktionÃ¤r ohne Sitze im Aufsichtsrat zu bleiben. Anthropic war bereits 2024 EmpfÃ¤nger einer hohen Vorabfinanzierung und wurde zuletzt in einer Finanzierungsrunde mit rund 380 Milliarden Dollar bewertet. Investoren sollen sogar hÃ¶here Bewertungen angeboten haben, und ein BÃ¶rsengang kÃ¶nnte noch in diesem Jahr erfolgen.

Neben den wirtschaftlichen Chancen birgt die Partnerschaft Risiken. Anthropic geriet in Konflikt mit USâ€‘BehÃ¶rden, weil es EinschrÃ¤nkungen der Nutzung seiner KI in autonomen Waffensystemen und zur MassenÃ¼berwachung forderte; das Pentagon stuft das Unternehmen teilweise als Lieferkettenrisiko ein. Zugleich demonstrierte Anthropic mit dem Modell "Claude Mythos Preview" seine technische LeistungsfÃ¤higkeit: Das System identifiziert jahrelang unentdeckte Schwachstellen in Software, ein Potenzial, das sowohl defensive als auch offensive Sicherheitsfragen aufwirft.

In der Waage zwischen strategischer Chance und politischen sowie marktseitigen Risiken bleibt der Deal zentral fÃ¼r Amazons KIâ€‘Ambitionen. Er stÃ¤rkt AWS kurzfristig durch attraktive Umsatzzusagen, erhÃ¶ht langfristig aber auch regulatorische und reputationsbezogene Risiken â€“ und setzt hohe Erwartungen an die kommerzielle und technische Umsetzung.

Marktseitig dÃ¼rfte der Schulterschluss den Druck auf Konkurrenten erhÃ¶hen: Nvidia behÃ¤lt zwar technologischen Vorsprung, muss aber mit wachsendem Wettbewerbsangebot rechnen. FÃ¼r AWS bedeutet die Zusage langfristiger Abnahmevolumina Planbarkeit beim Ausbau von Rechenzentren und Chips, gleichzeitig wÃ¤chst AbhÃ¤ngigkeit von einem einzelnen GroÃŸkunden. Regulatorische PrÃ¼fungen und nationale Sicherheitsbedenken kÃ¶nnten die Nutzung in Ã¶ffentlichen Einrichtungen weiter einschrÃ¤nken. Anleger sollten daher die Umsetzung der Meilensteine, die ProfitabilitÃ¤t der Trainiumâ€‘Investitionen sowie die realistische Bewertung von Anthropic kritisch beobachten. Kurzfristig sind Schwankungen am Markt wahrscheinlich einzukalkulieren.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 255,4EUR auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.