SpaceX setzt 60 Mrd. KI‑Wette auf Cursor — IPO‑Signal oder massives Risiko?

Die Transaktion passt zu einer klaren strategischen Neuausrichtung: SpaceX hatte zuvor bereits xAI integriert und baut mit dem Supercomputer Colossus in Memphis eine eigene KI‑Infrastruktur auf, die das Unternehmen als ein Äquivalent zu einer Million Nvidia‑H100‑GPUs beschreibt. Durch Cursor könnte SpaceX direkten Zugang zu einer verbreiteten Entwicklerbasis gewinnen und Lizenzkosten für Drittanbieter‑Modelle reduzieren, sofern das hauseigene Modell Composer die Abhängigkeit verringert. Zugleich offenbart der Preis erhebliche Risiken: Integration, Wettbewerb mit etablierten KI‑Labs und die Finanzierung einer derart hohen Akquisition stellen für Investoren kritische Fragen.

SpaceX setzt kurz vor seinem geplanten Börsengang eine spektakuläre KI‑Wette: Konzernchef Elon Musk sicherte sich laut Medienberichten eine Kaufoption auf das Silicon‑Valley‑Startup Cursor im Volumen von 60 Milliarden US‑Dollar; alternativ sind 10 Milliarden Dollar für eine strategische Partnerschaft vorgesehen. Cursor, 2023 von vier MIT‑Absolventen gegründet, bietet Entwicklern eine Coding‑Plattform, die den Wechsel zwischen KI‑Modellen wie OpenAI, Google oder xAI erleichtert. Nach einer Erstbewertung von knapp 30 Milliarden Dollar im November hat sich das Kurspotenzial mit der SpaceX‑Option mehr als verdoppelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Diese strategische Offensive erfolgt in zeitlicher Nähe zu SpaceX’ geplanter Kapitalaufnahme: Ende Juni sollen rund 75 Milliarden Dollar bei einer angestrebten Bewertung von 1,75 Billionen eingesammelt werden, rund 30 Prozent davon für Privatanleger. Gleichzeitig weist der vertrauliche Prospekt für 2025 einen konsolidierten Nettoverlust von rund fünf Milliarden bei knapp 19 Milliarden Umsatz aus; die Investitionsausgaben stiegen binnen zwei Jahren auf über 20 Milliarden. Vor dem IPO werden Marktteilnehmer daher besonders auf die Kapitalallokation und nachhaltige Profitabilität achten.

Parallel treibt Tesla die autonome Strategie voran: Der Robotaxi‑Dienst wurde nach Austin nun in Dallas und Houston ausgerollt; Videos zeigen fahrerlose Model Y, Details zu Flottengröße, Preis und Gebiet bleiben jedoch unklar. Finanzzahlen signalisieren eine moderate Erholung – Q1‑Umsatz 22,39 Milliarden Dollar (+16%), Gewinn 477 Millionen (+17%) – doch die Konsenserwartungen für das nächste Quartal sind weniger ambitioniert und Prognosen zu massiv steigenden Capex‑Plänen (über 20 Milliarden in 2026) erzeugen Unsicherheit über Cash‑Burn und Timing der Renditen. Für Anleger bleiben beide Musk‑Unternehmen riskante, technologiegetriebene Wetten mit hohem Rendite‑und Bewertungsdruck.

Analysten dürften bei beiden Deals besonders auf Kapitalbedarf, Synergien und kurzfristige Cash‑Flows achten. Für SpaceX ist die Cursor‑Option ein Signal an Technologieinvestoren, dass das Unternehmen nicht nur Trägerraketen, sondern künftig auch KI‑Infrastruktur monetarisieren will. Doch ein derart hoher Preis kurz vor dem IPO kann Zweifel an der Bewertungsdisziplin schüren. Bei Tesla entscheidet sich, ob die hohen Capex‑Pläne durch schnellere Produktreife und Erlöse kompensiert werden können — andernfalls droht Verwässerung und erhöhte Finanzierungssensitivität am Markt.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 387,5EUR auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.