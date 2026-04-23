🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX setzt 60 Mrd. KI‑Wette auf Cursor — IPO‑Signal oder massives Risiko?

    SpaceX setzt 60 Mrd. KI‑Wette auf Cursor — IPO‑Signal oder massives Risiko?
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    SpaceX setzt kurz vor seinem geplanten Börsengang eine spektakuläre KI‑Wette: Konzernchef Elon Musk sicherte sich laut Medienberichten eine Kaufoption auf das Silicon‑Valley‑Startup Cursor im Volumen von 60 Milliarden US‑Dollar; alternativ sind 10 Milliarden Dollar für eine strategische Partnerschaft vorgesehen. Cursor, 2023 von vier MIT‑Absolventen gegründet, bietet Entwicklern eine Coding‑Plattform, die den Wechsel zwischen KI‑Modellen wie OpenAI, Google oder xAI erleichtert. Nach einer Erstbewertung von knapp 30 Milliarden Dollar im November hat sich das Kurspotenzial mit der SpaceX‑Option mehr als verdoppelt.

    Die Transaktion passt zu einer klaren strategischen Neuausrichtung: SpaceX hatte zuvor bereits xAI integriert und baut mit dem Supercomputer Colossus in Memphis eine eigene KI‑Infrastruktur auf, die das Unternehmen als ein Äquivalent zu einer Million Nvidia‑H100‑GPUs beschreibt. Durch Cursor könnte SpaceX direkten Zugang zu einer verbreiteten Entwicklerbasis gewinnen und Lizenzkosten für Drittanbieter‑Modelle reduzieren, sofern das hauseigene Modell Composer die Abhängigkeit verringert. Zugleich offenbart der Preis erhebliche Risiken: Integration, Wettbewerb mit etablierten KI‑Labs und die Finanzierung einer derart hohen Akquisition stellen für Investoren kritische Fragen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    438,56€
    Basispreis
    4,99
    Ask
    × 7,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    329,30€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 7,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diese strategische Offensive erfolgt in zeitlicher Nähe zu SpaceX’ geplanter Kapitalaufnahme: Ende Juni sollen rund 75 Milliarden Dollar bei einer angestrebten Bewertung von 1,75 Billionen eingesammelt werden, rund 30 Prozent davon für Privatanleger. Gleichzeitig weist der vertrauliche Prospekt für 2025 einen konsolidierten Nettoverlust von rund fünf Milliarden bei knapp 19 Milliarden Umsatz aus; die Investitionsausgaben stiegen binnen zwei Jahren auf über 20 Milliarden. Vor dem IPO werden Marktteilnehmer daher besonders auf die Kapitalallokation und nachhaltige Profitabilität achten.

    Parallel treibt Tesla die autonome Strategie voran: Der Robotaxi‑Dienst wurde nach Austin nun in Dallas und Houston ausgerollt; Videos zeigen fahrerlose Model Y, Details zu Flottengröße, Preis und Gebiet bleiben jedoch unklar. Finanzzahlen signalisieren eine moderate Erholung – Q1‑Umsatz 22,39 Milliarden Dollar (+16%), Gewinn 477 Millionen (+17%) – doch die Konsenserwartungen für das nächste Quartal sind weniger ambitioniert und Prognosen zu massiv steigenden Capex‑Plänen (über 20 Milliarden in 2026) erzeugen Unsicherheit über Cash‑Burn und Timing der Renditen. Für Anleger bleiben beide Musk‑Unternehmen riskante, technologiegetriebene Wetten mit hohem Rendite‑und Bewertungsdruck.

    Analysten dürften bei beiden Deals besonders auf Kapitalbedarf, Synergien und kurzfristige Cash‑Flows achten. Für SpaceX ist die Cursor‑Option ein Signal an Technologieinvestoren, dass das Unternehmen nicht nur Trägerraketen, sondern künftig auch KI‑Infrastruktur monetarisieren will. Doch ein derart hoher Preis kurz vor dem IPO kann Zweifel an der Bewertungsdisziplin schüren. Bei Tesla entscheidet sich, ob die hohen Capex‑Pläne durch schnellere Produktreife und Erlöse kompensiert werden können — andernfalls droht Verwässerung und erhöhte Finanzierungssensitivität am Markt.



    Tesla

    -1,72 %
    -3,24 %
    +3,95 %
    -15,40 %
    +48,38 %
    +117,62 %
    +64,29 %
    +45,08 %
    +30.988,83 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
    Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 387,5EUR auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SpaceX setzt 60 Mrd. KI‑Wette auf Cursor — IPO‑Signal oder massives Risiko? SpaceX setzt kurz vor seinem geplanten Börsengang eine spektakuläre KI‑Wette: Konzernchef Elon Musk sicherte sich laut Medienberichten eine Kaufoption auf das Silicon‑Valley‑Startup Cursor im Volumen von 60 Milliarden US‑Dollar; alternativ sind 10 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     