VW zieht Notbremse: Bis zu 1 Mio Autos weniger – Jobs in Gefahr

Hintergrund sind sinkende Absatzzahlen seit der Corona-Krise: Weltweit liege der Absatz inzwischen bei rund neun Millionen Pkw jährlich gegenüber etwa elf Millionen vor 2019. Zugleich arbeitet VW an einer harten Kostensenkungsagenda: Ende 2024 wurde mit dem Betriebsrat der Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland vereinbart, konzernweit sind bis 2030 rund 50.000 Stellen bei Volkswagen, Audi und Porsche geplant. Blume spricht von „beispiellosen“ Fortschritten bei der Produktionskostenreduktion, sieht aber weiter Belastungen durch Überkapazitäten, die „hohe Kosten verursachen“.

Volkswagen zieht die Notbremse: Konzernchef Oliver Blume hat angekündigt, dass VW wegen anhaltender Nachfrageschwäche und struktureller Überkapazitäten weitere Produktionskürzungen prüft. Aktuell werde eine Reduktion um bis zu einer Million Fahrzeuge erwogen, sagte Blume dem Manager Magazin. Damit würde die geplante Produktionskapazität von über zwölf Millionen auf dauerhaft rund neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr schrumpfen – ein Schritt, der bereits in China und in Europa teilweise eingeleitet wurde (jeweils minus eine Million). Blume betont, die frühere Volumenplanung sei im heutigen Marktumfeld „unrealistisch“.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für Investoren ist die Nachricht zwiespältig. Die Aktie gab am Dienstag leicht nach; seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 15 Prozent verloren. Die kanadische Bank RBC hat ihr Kursziel leicht von 135 auf 131 Euro gesenkt, hält VW aber weiterhin für eines der besten europäischen Autobauer im Sektor – vor allem wegen der Positionierung in China und möglichen Vorteilen gegenüber US-Zöllen.

Strategisch erweitert VW zugleich seinen Blick: Nach Jahren einer „China-fokussierten“ Produktpolitik soll die dort entwickelte Modellpalette nun vermehrt in Märkte des Globalen Südens – Südostasien, Mexiko, Nordafrika, Südamerika – eingeführt werden. China-CEO Ralf Brandstätter hebt Skaleneffekte und „einzigartige Kostenpositionen“ hervor. Gleichzeitig bleibt China ein schwieriges Terrain: Überangebot, schwache Nachfrage und Preisdruck belasten Margen, während chinesische OEMs verstärkt in Auslandsmärkte drängen.

Ob Werksschließungen nötig werden, ist offen. Blume hält intelligentere Optionen als pauschale Schließungen für möglich und verweist auf Gespräche, etwa zur Weiterverwendung von Standorten wie Osnabrück. Klar ist: VW steht vor einer strukturellen Anpassung seines Produktionsnetzwerks und muss sozialverträgliche Wege für den Kapazitätsabbau finden – ein Balanceakt zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen in neue Technologien und politischer sowie betrieblicher Verantwortung.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 88,46EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.