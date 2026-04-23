Siemens warnt: EU-Regeln könnten Milliarden für KI in USA/China lenken

Hintergrund ist Siemens’ strategische Offensive in der „industriellen KI“: Im November 2025 kündigte der Konzern an, über drei Jahre mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau entsprechender Angebote zu investieren. Busch betonte nun, ein erheblicher Teil dieser Mittel könne in die USA fließen, weil dort vor allem die Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur boomt — ein Geschäftsbereich, der Siemens zuletzt starkes Wachstum beschert hat. China wiederum biete Vorteile beim Daten- und Modellzugang; Siemens baut dort seine Partnerschaft mit Alibaba aus und lobt chinesische Open‑Source-Modelle als preiswert und flexibel.

Siemens-Chef Roland Busch zieht in Hannover eine deutliche Linie: Wenn Brüssel an seinem konservativen Regulierungsansatz für Künstliche Intelligenz und Datennutzung festhalte, werde der Konzern künftige KI-Geldflüsse eher in Märkte mit größeren Chancen und lockereren Regeln verlagern — namentlich die USA und China. Damit setzt Busch die EU-Kommission unter Druck und formuliert zugleich ein klares Wettbewerbsproblem für die europäische Industriepolitik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kernpunkt der Kritik sind der EU‑AI Act und der Data Act sowie die strenge Auslegung der Datenschutz-Grundverordnung. Nach Ansicht von Siemens überlagerten sich die Regelwerke und behandelten Industrie‑ und Maschinendaten teilweise ähnlich wie personenbezogene Daten. Das führe zu zusätzlichen Kontrollmechanismen, die ohne sektorale Differenzierung Innovationsprojekte belasten könnten — gerade dort, wo bereits branchenspezifische Vorschriften greifen. Die EU selbst sieht den Data Act als sektorübergreifend an; der AI Act ist seit August 2024 in Kraft und wird schrittweise umgesetzt.

Die Botschaft an Brüssel ist doppelt: Europa riskiere, im Rennen um industrielle KI hinter die USA und China zurückzufallen, und gefährde so Wertschöpfung, Jobs und digitale Souveränität. Busch hatte bereits im Juli 2025 zusammen mit SAP‑Chef Christian Klein eine Überarbeitung der EU‑Regeln gefordert.

Parallel sendet Siemens ein weiteres Signal an die Kapitalmärkte: Im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms erwarb das Unternehmen zwischen dem 13. und 19. April 2026 insgesamt 799.350 Aktien; seit Beginn des Programms im Februar 2024 summieren sich die Käufe auf 26.166.504 Aktien. Die Rückkäufe über Xetra deuten auf starke Barmittelreserven und Prioritätensetzung zugunsten der Aktionärsrendite.

Fazit: Siemens‘ Warnung ist ein Weckruf für die Politik. Europa muss Regulierungsdynamik und Wettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen, wenn es industriellen Investitionskapital nicht an transatlantische oder asiatische Standorte verlieren will.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 239,2EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.