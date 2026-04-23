Beiersdorf enttäuscht im Q1 – Outlook bleibt, Aktie unter Druck

Segmentseitig zeigte sich ein differenziertes Bild. Das Dermatologiegeschäft entwickelte sich weiterhin robust und stellt einen stabilisierenden Faktor dar. Im Massenmarkt dagegen blieb die Kernmarke Nivea unter Druck; auch La Prairie verbuchte in der Berichterstattung zunächst ungünstige Ergebnisse, wobei Analysten später auf regional unterschiedlich starke Trends hinwiesen – etwa solides Wachstum von Luxusmarken in China. Insgesamt deuteten jedoch verbesserte Umsatztrends in den letzten Wochen darauf hin, dass die Entwicklung in den kommenden Quartalen an Fahrt gewinnen könnte.

Beiersdorf ist schwächer ins Jahr gestartet, hält aber an seiner Jahresprognose fest – das ist die Kernbotschaft aus den Zahlen zum ersten Quartal. Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro; organisch betrug der Rückgang 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit fiel das Ergebnis hinter den durchschnittlichen Markterwartungen zurück. Besonders belastend wirkten eine hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, vorübergehende Störungen in wichtigen Märkten sowie verzögerte Effekte jüngerer Produktinnovationen, so Vorstandschef Vincent Warnery. Er mahnte zugleich zur Zurückhaltung bei Interpretationen: Das erste Quartal sei kein verlässlicher Indikator für die Jahresperformance.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Beiersdorf seine Ziele: Der Konzern geht weiterhin von stagnierenden oder leicht organisch wachsenden Umsätzen aus. Die bereinigte EBIT-Marge (ohne Sonderfaktoren) dürfte etwas unter dem Niveau von 2025 liegen. Diese vorsichtige Zielsetzung signalisiert, dass das Management mittelfristig mit einer Normalisierung der Marktbedingungen rechnet, ohne aber kurzfristige Belastungen zu verhehlen.

Die Marktreaktion war verhalten negativ: Auf Tradegate verlor die Aktie am Dienstagmorgen rund 1,9 Prozent und notierte bei 75,90 Euro. Analysten reagierten unterschiedlich. Barclays senkte das Kursziel von 86 auf 82 Euro, beließ die Einstufung aber bei "Overweight" und sieht Anzeichen, dass Nivea zumindest aus dem Gröbsten herauskommt; Fortschritte zeigten sich insbesondere in Körperpflege und Deodorants. Die kanadische RBC dagegen bestätigte ein "Underperform"-Rating mit einem Kursziel von 70 Euro und kritisierte, dass die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt wurden – maßgeblich wegen des schwachen Wachstums im Massenmarkt.

Fazit: Beiersdorf kämpft mit kurzfristigen Gegenwinden, hat aber dank starker Dermatologie-Segmente und einem bestätigten Ausblick die Hoffnung auf bessere Quartale nicht aufgegeben. Entscheidend wird sein, ob Innovationszyklen und Marktnormalisierung die Erholung nachhaltig stützen können.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 74,10EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.