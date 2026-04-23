Roche feiert MS‑Durchbruch — Fenebrutinib wirksam, aber Todesrisiko

Laut Roche verdoppelt Fenebrutinib im Vergleich zum oralen Referenzpräparat Teriflunomid die Zeit bis zum nächsten Rückfall. Das Medikament hatte zuvor bereits Resultate bei primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) gezeigt. Für das Unternehmen ist dies ein potenzieller Meilenstein: eine neue orale Therapieoption könnte sich im Markt für MS‑Behandlungen positionieren und bestehende Umsätze nachhaltiger ergänzen.

Roche hat mit dem experimentellen Multiple‑Sklerose‑Präparat Fenebrutinib einen wichtigen klinischen Erfolg gemeldet und plant, die Daten den Zulassungsbehörden weltweit vorzulegen. Nach Angaben des Unternehmens wurden die Ziele der Phase‑III‑Studie erreicht; gleichzeitig veröffentlichten Daten neue Detailergebnisse zur Wirksamkeit bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS).

Trotz der positiven Wirksamkeitsdaten gibt es einen großen Haken: Sicherheitsbedenken. Während in den Studien mit dem seit Jahren zugelassenen Teriflunomid ein Todesfall (0,1 Prozent) registriert wurde, verzeichnete Fenebrutinib sieben Todesfälle (0,9 Prozent) während der Studien sowie einen weiteren nach Studienende. Roche‑Chief Medical Officer Levi Garraway erklärte, in einigen Fällen hätten Prüfer einen Zusammenhang mit dem Studienmedikament vermutet; zwei dieser Fälle seien Infektionen gewesen. Das Muster der übrigen Todesfälle bleibe unklar. Garraway betonte ferner, dass beide Wirkstoffe nicht mit spezifischen leberbezogenen Nebenwirkungen verbunden seien und dass schwere Lebertoxizitätsfälle vergleichbar seien.

Analysten bleiben zurückhaltend: Jefferies äußerte bereits Skepsis bezüglich der Zulassung und wies auf mögliche Leberprobleme hin. Die von Analysten erwarteten Spitzenumsätze in Höhe von rund drei Milliarden Schweizer Franken werden laut Jefferies möglicherweise zu optimistisch eingeschätzt. Sicherheitsfragen könnten Zulassungsprozesse verzögern, Indikationen einschränken oder die Marktdurchdringung dämpfen — und damit die Ertragsprognosen relativieren.

Parallel dazu litt Roche im ersten Quartal unter Wechselkurseffekten: Der Umsatz in Schweizer Franken fiel um fünf Prozent auf 14,7 Milliarden Franken, während er zu konstanten Wechselkursen um sechs Prozent wuchs. Die Pharmasparte trug 11,5 Milliarden Franken bei, das Diagnostikgeschäft 3,3 Milliarden. Der Konzern bestätigte seine Jahresziele: mittleres einstelligen Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen, ein hoher einstelliger Zuwachs beim Kerngewinn je Aktie und die Absicht, die Dividende in Franken zu erhöhen.

Marktstrategisch steht Roche vor der Herausforderung, die klinische Wirksamkeit gegenüber den Sicherheitsrisiken zu monetarisieren. Wettbewerber wie Sanofi mit etablierten Therapien sowie weitere experimentelle Präparate im MS‑Markt könnten den Marktzugang erschweren. Anleger werden darauf achten, wie schnell Roche die Zulassungsanträge einreicht, welche Auflagen Behörden stellen und ob Zusatzdaten das Sicherheitsprofil klären. Langfristig könnte Fenebrutinib den Umsatzmix verändern, kurzfristig aber Volatilität in Kurs und Erwartungen provozieren. Das Management muss nun rasch Vertrauen zurückgewinnen werden.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 348,1EUR auf TTMzero (22. April 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.