Boeing kurz vor der Wende? Produktion boomt, Verluste schrumpfen

Konkret kletterten die Konzernumsätze in den ersten drei Monaten um 14 Prozent auf 22,22 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettoverlust von sieben Millionen US-Dollar (11 Cent je Aktie), deutlich besser als der Fehlbetrag von 31 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte lag der Verlust bei 20 Cent je Aktie. Analysten hoben vor allem den überraschend robusten Free Cashflow hervor, der sich deutlich besser als befürchtet entwickelte.

Boeing hat im ersten Quartal ein überraschend positives Zwischenfazit geliefert: Der Verlust fiel deutlich geringer aus als erwartet, die Erlöse stiegen deutlich, und die Produktion nimmt wieder Fahrt auf. Für das Management unter Vorstandschef Kelly Ortberg, der das Ruder im August 2024 übernommen hat, ist das Ergebnis ein erstes Signal, dass die langwierigen Belastungen durch Sicherheitsmängel und Fertigungsstörungen abklingen könnten – ein vollständiger Turnaround ist aber noch nicht erreicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besondere Bedeutung kommt dem Geschäft mit Verkehrsflugzeugen zu: Boeing lieferte 143 Passagierjets aus, ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, und die Erlöse dieser Sparte stiegen um 13 Prozent auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Operativ schreibt das Geschäft jedoch weiterhin Verluste, weshalb die Marktteilnehmer die Margenentwicklung genau beobachten. Positiv ist, dass die Fertigungsrate der 737-Max-Familie inzwischen bei rund 42 Maschinen pro Monat liegt. Weitere Produktionssteigerungen hängen jedoch von einer Freigabe durch die US-Luftfahrtbehörde FAA ab. Diese hatte nach dem Beinahe-Unglück mit einem herausgerissenen Türverschluss im Januar 2024 strenge Vorgaben erlassen.

Auch bei den anderen Sparten zeigte Boeing Fortschritte: Das Rüstungsgeschäft wuchs um 21 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar, das Dienstleistungsgeschäft verzeichnete ein Plus von sechs Prozent auf 5,37 Milliarden US-Dollar. Diese Diversifizierung stabilisiert die Erlösbasis, auch wenn der Konzern insgesamt noch nicht in die Gewinnzone zurückgekehrt ist.

Für die Produktpalette bleiben Herausforderungen bestehen: Boeing hält am Zeitplan für die lang verzögerten 737 Max 7 und Max 10 fest und rechnet weiterhin mit einer Zertifizierung noch in diesem Jahr; Auslieferungen sind für 2027 vorgesehen. Investorenseitig wurde das Zahlenwerk positiv aufgenommen – die Aktie zog an, und das Analysehaus Jefferies bestätigte die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 295 US-Dollar.

Fazit: Das Quartal zeigt operative Fortschritte und einen stabileren Cashflow, gilt aber eher als Anfang einer Konsolidierungsphase denn als endgültige Wende. Entscheidend werden die FAA-Entscheidungen, die Margenentwicklung im Zivilflugzeuggeschäft und die Umsetzung der Produktionserskalation sein.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,53 % und einem Kurs von 231,3EUR auf NYSE (23. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.