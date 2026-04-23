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    Danone trotzt Rückruf und Euro-Druck – Aktie steigt, Ziele bestätigt

    Danone trotzt Rückruf und Euro-Druck – Aktie steigt, Ziele bestätigt
    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    Danone hat den Jahresauftakt besser als von vielen erwartet überstanden, bleibt aber unter Druck: Trotz eines leichten Umsatzrückgangs in Euro trat das Konzernbild insgesamt robust und widerstandsfähig auf. Der Umsatz fiel um zwei Prozent auf rund 6,7 Milliarden Euro, belastet vom starken Euro. Auf vergleichbarer Basis – bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen – verbuchte Danone jedoch ein Umsatzplus von 2,7 Prozent. Treiber waren höhere Verkaufsmengen und Preisanhebungen; Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet.

    Besondere Aufmerksamkeit gilt der Sparte Säuglingsnahrung: Danone stemmte einen Rückruf von Babymilch und arbeitet daran, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Das Thema trifft den Konzern stärker als viele Konkurrenten, da laut Jefferies rund 17 Prozent des Gesamtgewinns aus Säuglingsnahrung in China stammen – bei Nestlé liegt dieser Anteil unter zwei Prozent. Parallel belasteten Lieferkettenprobleme infolge des Iran-Kriegs, weil Transporte von Säuglingsnahrung aus Europa über den Nahen Osten unterbrochen wurden; das Geschäft in der Region macht etwa 2–3 Prozent des Nettoumsatzes aus.

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    Regional zeigte Danone heterogene Stärke: Asien-Pazifik lieferte Rückenwind – in China profitierten Spezialnahrungen, in Japan liefen Milch- und pflanzenbasierte Produkte gut. Americas verbesserten sich, insbesondere das US-Geschäft gewinnt langsam an Dynamik. Europa verzeichnete leichte Zuwächse auf vergleichbarer Basis. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique hob hervor, dass das auf Gesundheit und Wissenschaft ausgerichtete Portfolio – etwa Proteinprodukte wie Skyr, Kefir, Wassermarken wie Evian und funktionale Lebensmittel – in einem volatilen Umfeld relevante Nachfrage entfaltet.

    Das Management bestätigte die Jahresziele für 2026 und bekräftigte die mittelfristigen Vorgaben: flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 3–5 Prozent und ein schnelleres Wachstum des wiederkehrenden operativen Ergebnisses gegenüber dem Umsatz. Investoren honorierten die Stabilität; die Aktie notierte auf Tradegate zeitweise rund 1,8 Prozent fester bei 67,58 Euro. JPMorgan beließ die Einstufung auf „Overweight“ mit Kursziel 90 Euro, warnte aber zugleich vor möglichen Rückschlägen im zweiten Quartal beim vergleichbaren Wachstum und einer moderateren Margenverbesserung als ursprünglich avisiert.

    Fazit: Danone demonstriert die Widerstandskraft seines gesundheitsorientierten Portfolios und hält an seinen Zielen fest. Die Hauptrisiken bleiben jedoch Image- und Lieferprobleme in der Säuglingsnahrung sowie Währungseinflüsse. Die weitere Erholung hängt davon ab, wie schnell Vertrauen in die betroffenen Kategorien wiederhergestellt und operative Engpässe behoben werden können.



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    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 67,52EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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