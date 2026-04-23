Justin Sun verklagt WLF wegen WLFI-Blacklist: 45 Mio. eingefroren

Justin Sun, prominenter Krypto-Investor und Gründer von Tron, hat World Liberty Financial (WLF) in Kalifornien verklagt. Kern der Auseinandersetzung ist der WLFI-Token: Sun behauptet, das Projekt habe ohne rechtliche Grundlage seine gesamten Bestände eingefroren, ihm Stimmrechte entzogen und gedroht, Token zu vernichten. Entscheidend sei eine heimlich implementierte „Blacklist“-Funktion im Smart Contract gewesen, mit der Wallets einseitig gesperrt und Transaktionen eingeschränkt werden könnten. Sun gibt an, seine Wallet sei bereits im September 2025 auf diese Liste gesetzt worden, nachdem er größere WLFI-Beträge bewegt hatte; dadurch habe er Liquidität und Governance-Macht verloren. Laut Klage investierte Sun rund 45 Millionen US-Dollar in WLFI und war zuvor einer der wichtigsten externen Unterstützer des Projekts.

World Liberty weist die Vorwürfe zurück und spricht von haltlosen Anschuldigungen; die Sperrung sei wegen mutmaßlicher Vertragsverstöße gerechtfertigt. Sun wirft dem Management dagegen Machtmissbrauch und gezielte Marktmanipulation vor: Indem die Token eines der größten Inhaber blockiert worden seien, habe WLF den Marktpreis künstlich stabilisiert und eine Verzerrung zugunsten der Projektinitiatoren herbeigeführt. Die Klage, die vor einem Bundesgericht in Kalifornien geführt wird, entwickelt sich so zu einem markanten Streit um Token-Governance, Eigentümerrechte und die Grenzen programmierbarer Kontrolle in blockchainbasierten Projekten. Sun betont, die Klage richte sich nicht gegen Donald Trump persönlich, dessen Familie Verbindungen zum Projekt hat; seine Unterstützung für Trumps Krypto-Agenda bleibe bestehen.