Justin Sun verklagt WLF wegen WLFI-Blacklist: 45 Mio. eingefroren
Justin Sun, prominenter Krypto-Investor und Gründer von Tron, hat World Liberty Financial (WLF) in Kalifornien verklagt. Kern der Auseinandersetzung ist der WLFI-Token: Sun behauptet, das Projekt habe ohne rechtliche Grundlage seine gesamten Bestände eingefroren, ihm Stimmrechte entzogen und gedroht, Token zu vernichten. Entscheidend sei eine heimlich implementierte „Blacklist“-Funktion im Smart Contract gewesen, mit der Wallets einseitig gesperrt und Transaktionen eingeschränkt werden könnten. Sun gibt an, seine Wallet sei bereits im September 2025 auf diese Liste gesetzt worden, nachdem er größere WLFI-Beträge bewegt hatte; dadurch habe er Liquidität und Governance-Macht verloren. Laut Klage investierte Sun rund 45 Millionen US-Dollar in WLFI und war zuvor einer der wichtigsten externen Unterstützer des Projekts.
World Liberty weist die Vorwürfe zurück und spricht von haltlosen Anschuldigungen; die Sperrung sei wegen mutmaßlicher Vertragsverstöße gerechtfertigt. Sun wirft dem Management dagegen Machtmissbrauch und gezielte Marktmanipulation vor: Indem die Token eines der größten Inhaber blockiert worden seien, habe WLF den Marktpreis künstlich stabilisiert und eine Verzerrung zugunsten der Projektinitiatoren herbeigeführt. Die Klage, die vor einem Bundesgericht in Kalifornien geführt wird, entwickelt sich so zu einem markanten Streit um Token-Governance, Eigentümerrechte und die Grenzen programmierbarer Kontrolle in blockchainbasierten Projekten. Sun betont, die Klage richte sich nicht gegen Donald Trump persönlich, dessen Familie Verbindungen zum Projekt hat; seine Unterstützung für Trumps Krypto-Agenda bleibe bestehen.
Dieser Rechtsstreit trifft auf ein Marktumfeld, das von widersprüchlichen Signalen geprägt ist: Geopolitische Spannungen – etwa rund um Iran und die Straße von Hormus – stehen zugleich mit anhaltend starken US-Börsenkursen. Marktteilnehmer bewerten derzeit nicht die Ereignisse selbst, sondern deren erwartete wirtschaftliche Folgen; technologische Impulse, insbesondere durch KI, stützen Investitionsbereitschaft und treiben US-Equities voran, während Europa zurückbleibt. Analysten warnen, dass diese Risikobereitschaft fragil ist: Eskalationen könnten Stimmung und Bewertungen rasch drehen. Volatilität wird dabei nicht nur als Risiko, sondern auch als Quelle temporärer Chancen gesehen.
Parallel hierzu zeigt die Produktseite der Branche weitere Professionalisierung: Infinite kündigt dedizierte Bankkonten für eingebettete Stablecoin- und Fiat-Zahlungen in Zusammenarbeit mit der Erebor Bank an. Das Angebot verbindet traditionelle Zahlungswege mit On‑Chain-Funktionen, bleibt aber klar in Risikohinweisen: Stablecoins sind nicht FDIC-versichert und können an Wert verlieren. Insgesamt thematisieren die Entwicklungen die wachsende Spannung zwischen Dezentralisierungsversprechen, regulatorischer Einbettung und der Frage nach Vertrauen und Kontrolle in digitalen Finanzökosystemen.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 77.893USD auf CryptoCompare Index (23. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
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