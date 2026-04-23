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    Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Dnipro

    Für Sie zusammengefasst
    • Nächtlicher Drohnenangriff in Dnipro fordert zwei Tote
    • Neun Verletzte, zwei Kinder, 13-stöckiges Haus brannte
    • Region rund 20 Attacken, Krywyj Rih mit Brandschaden
    Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Dnipro
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DNIPRO (dpa-AFX) - Ein nächtlicher russischer Drohnenangriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro hat nach Behördenangaben mindestens zwei Tote gefordert. Weitere neun Personen, darunter zwei Kinder, seien verletzt worden, teilte Gouverneur Olexander Hanscha auf Telegram mit. Die Opfer lebten demnach in einem 13-stöckigen Wohnhaus. Das Gebäude brannte nach dem Drohneneinschlag auf mehreren Etagen aus.

    Insgesamt sei die Region rund 20 mal attackiert worden, schrieb Hanscha. Neben der Gebietshauptstadt Dnipro traf es demnach auch den Landkreis Nikopol, wo eine 64-Jährige verletzt wurde, und die Großstadt Krywyj Rih. Dort sei ein Infrastrukturobjekt bei einem Brand beschädigt worden.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion des Landes./bal/DP/stk





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