JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti ging nach einem entsprechenden Medienbericht in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar kurz auf einen möglichen Zusammenschluss zwischen der Telekom und ihrer US-Tochter ein. In den Berichten gehe es um eine neue Holdinggesellschaft, die dann für beide Firmen biete. Petti kann sich Fusionsbestrebungen aus Sicht der Deutschen zwar durchaus vorstellen, sieht jedoch für den US-Konzern keinen strategischen Reiz. Ein Deal könnte ihren Anlegern zwar durch eine hohe Prämie versüßt werden, dafür müssten sie aber plötzlich mit einem hohen Engagement im langsam wachsenden europäischen Markt leben. Petti wies mit Blick auf beide Aktien auch auf die negative Einschätzung des Marktes hin./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 188,9EUR auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sebastiano C Petti

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

