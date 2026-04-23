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    JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti ging nach einem entsprechenden Medienbericht in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar kurz auf einen möglichen Zusammenschluss zwischen der Telekom und ihrer US-Tochter ein. In den Berichten gehe es um eine neue Holdinggesellschaft, die dann für beide Firmen biete. Petti kann sich Fusionsbestrebungen aus Sicht der Deutschen zwar durchaus vorstellen, sieht jedoch für den US-Konzern keinen strategischen Reiz. Ein Deal könnte ihren Anlegern zwar durch eine hohe Prämie versüßt werden, dafür müssten sie aber plötzlich mit einem hohen Engagement im langsam wachsenden europäischen Markt leben. Petti wies mit Blick auf beide Aktien auch auf die negative Einschätzung des Marktes hin./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 188,9EUR auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Sebastiano C Petti
    Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00$, was eine Steigerung von +58,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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