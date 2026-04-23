Rheinmetall fährt Rüstungsproduktion hoch – 300-Mio-Auftrag

Die Branche müsse Tempo machen, weil lange zu sehr auf nukleare Abschreckung gesetzt worden sei und konventionelle Fähigkeiten vernachlässigt wurden. Insbesondere die rasche Entwicklung der Waffentechnik, etwa durch Drohnen, erfordere kontinuierliche Weiterentwicklung von Hard‑ und Software. Papperger zeigte sich zuversichtlich, dass steigende Stückzahlen die Preise senken werden; bei Artilleriemunition lasse sich dieser Effekt bereits beobachten. Sein Auftritt wurde jedoch von Protesten begleitet; Störer skandierten „Nie wieder Krieg“ und „Nie wieder Wehrpflicht“.

Rheinmetall sieht sich nach eigenen Angaben in der Lage, die Rüstungsproduktion kurzfristig deutlich hochzufahren. Konzernchef Armin Papperger sagte auf einer Diskussionsrunde der Hannover Messe, sein Unternehmen könne bei Bedarf schnell liefern; die Kapazitäten ließen sich, gestützt auf Erfahrungen aus der Autozulieferersparte, rasch erweitern. Seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine habe Rheinmetall die Produktion von Artilleriemunition mehr als verzehnfacht und dafür bereits beträchtliche Investitionen getätigt – teils noch vor formellen Aufträgen und „per Handschlag“, so Papperger. Dieses Vertrauen ermögliche Geschwindigkeit beim Ausbau der Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auf der Hannover Messe war Rüstung erstmals mit einem eigenen Schwerpunkt vertreten: Im sogenannten Defense Production Park präsentieren rund 40 Unternehmen Lösungen für den schnellen Hochlauf der Produktion. Demonstriert wurden unter anderem ferngesteuerte Fahrzeuge, die in Echtzeit betrieben werden können. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besuchte die Schau; die Messe versteht den Bereich als Vorbereitung für eine größere Verteidigungsmesse 2027.

Analysten sehen die Branche neu bewertet: Jefferies hob das Kursziel für Rheinmetall von 2.020 auf 2.220 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. In der Studie erscheinen Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung nach starken Kursverlusten wieder attraktiv, während Holdings aus der Luftfahrt wegen eines volatileren Ersatzteilmarkts und Führungsfragen vorsichtiger beurteilt werden.

Parallel erhielt Rheinmetall einen Auftrag des Bundeswehr‑Beschaffungsamts über rund 300 Millionen Euro für sogenannte Loitering Munition des Modells FV‑014; die Lieferung soll in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen und in Neuss gefertigt werden. Die Systeme, in Rahmenverträgen mit einem Gesamtvolumen von etwa einer Milliarde Euro bestellt, sind als einmalig einsetzbare Flugkörper mit bis zu 70 Minuten Flugzeit, rund 100 Kilometern Reichweite und einem Gefechtskopf von etwa vier Kilo konzipiert. Für diese Waffengattung sind kontinuierliche Software‑Updates und Innovationsklauseln in den Verträgen vorgesehen, damit die Systeme auch gegen Gegenmaßnahmen wirksam bleiben.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 1.418EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.