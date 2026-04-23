Mutares holt 105 Mio. – 80% für US‑Akquisitionen zur Expansion

Finanziell markiert die Gesellschaft mit der Kapitalmaßnahme einen bedeutenden Schritt: Insgesamt wurden 3.193.485 neue Stammaktien im Bezugsangebot zwischen dem 8. und 21. April 2026 zum Preis von 24,50 Euro je Aktie angeboten; hiervon wurden rund 96 Prozent (3.064.002 Aktien) gezeichnet. Bereits zuvor waren 1.076.166 Aktien im Rahmen einer Vorplatzierung an institutionelle Investoren vergeben worden, sodass sich die Gesamtanzahl der neuen Aktien auf 4.269.651 beläuft. Nach Eintragung der zweiten Tranche soll das Grundkapital auf 25.617.907,00 Euro ansteigen. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 105 Millionen Euro.

Mutares hat eine zweiteilige Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und gleichzeitig die Veröffentlichung ihrer Jahresberichte für Ende April angekündigt. Das Münchner Beteiligungsunternehmen teilte mit, dass sowohl der Jahresfinanzbericht als auch der Konzern-Jahresfinanzbericht in deutscher und englischer Sprache am 28. April 2026 auf der Investor-Relations-Website veröffentlicht werden sollen. Die Vorabmeldung erfolgte über den Dienstleister EQS.

Mutares plant, den Großteil der Mittel – rund 80 Prozent – für Akquisitionen in den USA einzusetzen, um dort das Portfolio und die Internationalisierung voranzutreiben; die verbleibenden rund 20 Prozent sollen zur Stärkung der Bilanz dienen. CIO Johannes Laumann betonte das Potenzial Nordamerikas für wertsteigernde Transformationsinvestitionen und dankte den Anlegern für ihr Vertrauen.

Die Ankündigung der Kapitalerhöhung hatte zuvor Druck auf den Aktienkurs ausgelöst: Nach Bekanntwerden rutschte die Mutares-Aktie zeitweise zweistellig ab; zuletzt schloss sie jedoch bei 24,65 Euro, nur knapp über dem Platzierungspreis. Die Transaktion wurde von Cantor als alleinigem globalen Koordinator begleitet; Metzler und Stifel fungierten als Joint Bookrunner. Rechtliche Beratung erfolgte durch Willkie Farr & Gallagher LLP.

Parallel zur Kapitalmaßnahme führte die Ausgabe zu einer Änderung der Stimmrechtsanteile. Eine korrigierte Stimmrechtsmitteilung weist aus, dass der Anteil des Mitteilungspflichtigen Robin Laik aufgrund der Kapitalerhöhung am 7. April 2026 passiv die Schwelle berührte und sich sein Anteil von 25,08 Prozent auf 23,99546 Prozent reduzierte. Zugerechnet werden Stimmrechte im Rahmen einer Poolvereinbarung mit Familienmitgliedern („acting in concert“).

Mutares, eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit internationaler Präsenz, erwirbt und restrukturiert Unternehmen in Umbruchsituationen. Die Aktien werden im Frankfurter Regulierten Markt (SDAX) gehandelt. Die anstehenden Berichte sollen zusätzlichen Einblick in die Ergebnislage und die strategische Ausrichtung nach der Kapitalaufnahme geben.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 24,63EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.