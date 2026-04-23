Telekom: Fusion mit T‑Mobile? Korruptionsvorwürfe erschüttern Anleger

JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom weiter auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 40 Euro eingestuft – ein Vertrauensvotum für das Geschäft und die Perspektive des Bonner Konzerns. Analyst Akhil Dattani merkt jedoch an, dass Spekulationen über ein Zusammengehen mit der in den USA börsennotierten Tochter T‑Mobile US Investoren überraschend treffen würden und zunächst mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Ein solcher Schritt würde nach Ansicht der Bank vor allem darauf abzielen, den derzeitigen Bewertungsabschlag der Deutschen Telekom gegenüber der deutlich höher bewerteten US‑Tochter zu schließen, zusätzliche Mittel für Zukäufe zu generieren und langfristig einen globalen Telekom‑Riesen zu formen. Gleichwohl wären zahlreiche regulatorische, steuerliche und operative Unwägbarkeiten zu klären, so Dattani.

Parallel zu den M&A‑Spekulationen belastet ein Korruptionsverfahren das Unternehmen: Ermittler nehmen einen 37‑jährigen Mitarbeiter der Telekom Technik GmbH und neun weitere Personen, überwiegend Beschäftigte eines Bauunternehmens, wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und Bestechung im besonders schweren Fall ins Visier. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Aufträge für den Glasfaserausbau zugeschoben und dafür Zahlungen erhalten zu haben; Berichten zufolge sollen rund drei Prozent der Auftragssummen geflossen sein. Bei Razzien wurden Vermögen in Höhe von über einer halben Million Euro eingefroren und Unterlagen sichergestellt. Die Telekom hatte nach einem anonymen Hinweis intern ermittelt und die Angelegenheit angezeigt. Der Fall wirft Fragen zur Vergabepraxis und internen Kontrollmechanismen auf – zugleich droht Reputationsschaden in einer Phase, in der das Unternehmen massiv in den Netzausbau investiert.

Finanztechnisch signalisiert die Gesellschaft zudem eigenen Kursstärke: In der aktuellen Meldung zur Zulassungsfolgepflicht gab die Telekom an, im Rahmen ihres Rückkaufprogramms zwischen dem 13. und 17. April 1,538,058 Aktien zum durchschnittlichen Preis von 29,0445 Euro gekauft zu haben (Gesamtkaufpreis rund 44,67 Mio. Euro). Seit Programmstart bis 17. April belief sich das Volumen auf 2,862,489 Titel. Außerdem wurde die neue Gesamtzahl der Stimmrechte mit 4.849.778.057 veröffentlicht, eine formale Offenlegungspflicht.

Zusammengefasst stehen Anleger vor einem ambivalenten Bild: Solide Analystenmeinungen und aktiver Kapitalrückfluss sprechen für Stabilität, während M&A‑Gerüchte und strafrechtliche Ermittlungen über Vergaben Unsicherheit schaffen. Entscheidend bleibt, wie das Management Fragen zu Strategie, Corporate Governance und Transparenz beantwortet – dies wird die Kursentwicklung und das Vertrauen der Märkte in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 27,37EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.