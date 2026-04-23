Deutsche Bank kürzt TeamViewer-Ziel — HV mit Rückkauf-Antrag und Warnung

Parallel dazu hat TeamViewer die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 veröffentlicht. Die virtuelle Versammlung findet am 2. Juni 2026 um 11:00 Uhr (MESZ) statt; Sitz der Gesellschaft ist Göppingen. Aktionäre können live per passwortgeschütztem InvestorPortal teilnehmen; Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich elektronisch per Briefwahl oder über bevollmächtigte Stimmrechtsvertreter. Als Record Date für die Teilnahme gilt der 11. Mai 2026. Zum Zeitpunkt der Einberufung liegt das Grundkapital bei 163,5 Millionen Aktien, davon rund 5,705 Millionen eigene Aktien.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die TeamViewer-Aktie von 6,50 auf 6,00 Euro gesenkt, die Anlageempfehlung aber auf „Hold“ belassen. Analyst Johannes Schaller verweist in seiner am Montag verbreiteten Studie (Erstweitergabe 20.04.2026, 07:55 CET) auf eine jüngste Erholung der Kurse in der Softwarebranche – sowohl in Europa als auch global. Diese Reaktion interpretiert Schaller als technische Gegenbewegung nach zuvor sehr pessimistischer Positionierung zu Beginn der Berichtssaison; zugleich warnt er, die Erholung könne nur „die Ruhe vor dem nächsten Sturm“ sein. Seine Einschätzung bleibt deshalb selektiv und vorsichtig: Klassische Softwarekonzerne stünden weiterhin unter Druck, sich neu zu erfinden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Tagesordnung umfasst die Vorlage und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025 (keine Beschlussfassung erforderlich), den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 6,54 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen, sowie Entlastungsbeschlüsse für Vorstand und Aufsichtsrat. Zudem wird die Bestellung von PricewaterhouseCoopers (PwC) als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 vorgeschlagen sowie gegebenenfalls als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts.

Weiter stehen die Billigung des geprüften Vergütungsberichts für 2025 und die Zustimmung zu einem überarbeiteten Vergütungssystem für den Vorstand auf der Tagesordnung; zentrale Anpassungen betreffen die Gewichtung finanzieller Erfolgsziele und des relativen Total Shareholder Return (TSR) im Long-Term-Incentive.

Zur Wahl vorgeschlagen ist Andrea Euenheim als neues Aufsichtsratsmitglied; ihre Vita weist langjährige HR‑ und Transformationskompetenz in internationalen Konzernen aus, die Wahl soll die Gremienzusammensetzung ergänzen.

Ferner beantragt Vorstand und Aufsichtsrat eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals (mit ergänzenden Regelungen für Derivate und Erwerb über multilaterale Handelssysteme). Die Verwendung der zurückerworbenen Aktien soll flexibel möglich sein – u. a. für Akquisitionen, zur Bedienung von Optionsinstrumenten, für Mitarbeiterprogramme oder als Scrip‑Dividend. Bei Ausschluss des Bezugsrechts gelten begrenzende Prozentsätze (insbesondere 10 % bzw. 5 % für bestimmte Verwendungen). Fristen für Anmeldung, Einreichung von Gegenanträgen und Vollmachten sind in der Einladung detailliert geregelt.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 4,859EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.