Goldman Sachs: Allianz auf 'Buy' – Kurs rückt an Rekordhoch

Baker relativiert zentrale Risiken, die den Markt zuletzt bewegten. Segmentbezogene Sorgen um Privatkredite seien überzogen, das Geschäftsfeld mache weniger als ein Prozent des Börsenwerts von gut 150 Milliarden Euro aus. Auch mögliche negative Effekte durch Künstliche Intelligenz stuft er als zu pessimistisch ein. Vielmehr investiere die Allianz branchenweit besonders stark in Technologie, was die Profitabilität stärke; die Wahrnehmung von KI könne sich damit von einer Bedrohung hin zu einem Wettbewerbsvorteil wandeln.

Goldman Sachs hat die Aktie der Allianz von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 410 auf 450 Euro angehoben. Die Empfehlung des US‑Instituts trieb den Kurs am Dienstag in der Spitze um zwei Prozent auf knapp 397 Euro und rückte den Wert damit auf nur noch rund sechs Euro an das Rekordhoch von 402,66 Euro aus dem Jahr 2000. Analyst Andrew Baker sieht ein Aufwärtspotenzial von knapp 16 Prozent und hebt die robuste Gewinnentwicklung der Münchener hervor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Neubewertung basiert nach Angaben von Goldman Sachs auf gestärktem Vertrauen, dass die Allianz ihre Ziele auch in einem schwierigerem konjunkturellem Umfeld und angesichts raschen technologischen Wandels erreichen werde. Mit einem Kursziel von 450 Euro positioniert sich die Bank als drittoptimistischster Analyst hinter Berenberg und der Baader Bank.

Neben der Analystenprognose beeinflusste auch das laufende Aktienrückkaufprogramm die Marktbewegung. Eine Pflichtmitteilung der Allianz dokumentiert Käufe vom 13. bis 17. April 2026 von insgesamt 226.736 eigenen Aktien zu Durchschnittspreisen zwischen 376,41 und 388,16 Euro. Seit Beginn des Programms am 13. März 2026 summieren sich die Rückkäufe auf 1.365.082 Stück. Die Transaktionen erfolgten über Xetra und ausgewählte multilaterale Handelssysteme.

Die Kombination aus optimistischer Analystenstimme, sichtbaren Rückkäufen und einer robusten Ergebnislage erklärt die aktuelle Kursstärke. Gleichwohl bleiben kritische Stimmen im Markt: Diskussionsforen zweifelten die Zeitpunktwahl einer Kaufempfehlung an und verwiesen auf historische Bewertungsstände. Für Anleger bedeutet das erhöhte Kursziel eine Neubewertung des Risiko‑Ertrags‑Verhältnisses; kurzfristig profitiert der Kurs von Momentum und Rückkäufen, langfristig zählen versicherungstechnische Entwicklung, Kapitalanlagen und Dividendenpolitik. Anleger sollten daher diszipliniert bleiben und Einschätzungen laufend an Marktinformationen anpassen und Risiken berücksichtigen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 387,5EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.